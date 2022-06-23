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زيلينسكي "يستجدي" المساعدة العسكرية الإسرائيلية لأوكرانيا
زيلينسكي "يستجدي" المساعدة العسكرية الإسرائيلية لأوكرانيا
اشتكى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أثناء تحدثه عبر رابط فيديو أمام طلاب إسرائيليين، من أن "أوكرانيا تفتقر إلى المساعدة اللازمة من إسرائيل في مجال... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T14:19+0000
2022-06-23T14:19+0000
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
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وأضاف زيلينسكي، اليوم الخميس: "نود الحصول على دعم من حكومتكم، فعلى سبيل المثال، قدمت لنا دولة لوكسمبورغ الصغيرة جغرافيًا دعمًا عسكريًا بنسبة 15% من ميزانيتها الدفاعية، وأرسلت لنا دول البلطيق الأسلحة اللازمة".ونوه زيلينسكي إلى "تعليق إسرائيل نظام الإعفاء من التأشيرة لدخول أراضيها من أوكرانيا".وأضاف زيلينسكي "فيما يخص العقوبات، العديد من الدول تعمل معنا ضد العدوان الروسي، لكننا ننتظر بفارغ الصبر انضمام إسرائيل إلى نظام العقوبات، في معظم النقاط التي تخص إسرائيل، ليس لدى أوكرانيا ما تقوله".وتقدمت الحكومة الأوكرانية، في 16 حزيران/ يونيو، بطلب رسمي لقرض بقيمة نصف مليار دولار، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن نفتالي بينيت يبحث الطلب.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأوكرانية قدمت طلبا رسميا للحكومة الإسرائيلية يقضي بالحصول على قرض بشروط، بقيمة 500 مليون دولار، بدعوى أن هذا القرض سيساهم في إعادة اقتصادها الذي تضرر بشدة خلال فترة العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/الدفاع-الروسية-قضينا-على-364-جنديا-أوكرانيا-ودمرنا-معدات-تشمل-هاورتز-الأمريكية-1064084014.html
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أخبار أوكرانيا, إسرائيل

زيلينسكي "يستجدي" المساعدة العسكرية الإسرائيلية لأوكرانيا

14:19 GMT 23.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
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اشتكى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أثناء تحدثه عبر رابط فيديو أمام طلاب إسرائيليين، من أن "أوكرانيا تفتقر إلى المساعدة اللازمة من إسرائيل في مجال الأسلحة، فضلاً عن دعم العقوبات ضد روسيا".
وأضاف زيلينسكي، اليوم الخميس: "نود الحصول على دعم من حكومتكم، فعلى سبيل المثال، قدمت لنا دولة لوكسمبورغ الصغيرة جغرافيًا دعمًا عسكريًا بنسبة 15% من ميزانيتها الدفاعية، وأرسلت لنا دول البلطيق الأسلحة اللازمة".
واستطرد زيلينسكي: "وماذا عن إسرائيل؟ نود أن نكتب في العمود المقابل لبلدكم في الجداول حول المساعدة التي تلقيناها لجيشنا، نود أن نكتب شيئًا هناك".
ونوه زيلينسكي إلى "تعليق إسرائيل نظام الإعفاء من التأشيرة لدخول أراضيها من أوكرانيا".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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09:35 GMT
وأضاف زيلينسكي "فيما يخص العقوبات، العديد من الدول تعمل معنا ضد العدوان الروسي، لكننا ننتظر بفارغ الصبر انضمام إسرائيل إلى نظام العقوبات، في معظم النقاط التي تخص إسرائيل، ليس لدى أوكرانيا ما تقوله".
وتقدمت الحكومة الأوكرانية، في 16 حزيران/ يونيو، بطلب رسمي لقرض بقيمة نصف مليار دولار، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن نفتالي بينيت يبحث الطلب.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأوكرانية قدمت طلبا رسميا للحكومة الإسرائيلية يقضي بالحصول على قرض بشروط، بقيمة 500 مليون دولار، بدعوى أن هذا القرض سيساهم في إعادة اقتصادها الذي تضرر بشدة خلال فترة العملية العسكرية في أوكرانيا.
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Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:56 GMT
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