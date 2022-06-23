https://arabic.sputniknews.com/20220623/سامسونغ-تطرح-لأول-مرة-أصغر-مستشعر-كاميرا-لهاتف-ذكي-بدقة-200-ميغا-بيكسل-1064122365.html
"سامسونغ" تطرح لأول مرة أصغر مستشعر كاميرا لهاتف ذكي بدقة 200 ميغا بيكسل
"سامسونغ" تطرح لأول مرة أصغر مستشعر كاميرا لهاتف ذكي بدقة 200 ميغا بيكسل
أزاحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الستار عن أول مستشعر كاميرا لهاتف ذكي بدقة 200 ميغا بيكسل، الذي سيساعد الشركات المصنعة في الحفاظ على هواتفها الذكية... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T17:43+0000
2022-06-23T17:43+0000
2022-06-23T17:45+0000
شركة سامسونج
مجتمع
منوعات
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يتميز مستشعر "ISOCELL HP3" الجديد بحيل تقنية جذابة، مثل القدرة على التركيز التلقائي في كل بيكسل، والتجميع للحصول على قدرة أفضل في الإضاءة المنخفضة، وكذلك "ISO" متعدد الكسب لتحقيق أقصى مدى ديناميكي، لوفقا بيان رسمي.يبلغ حجم أصغر مستشعر من "سامسونغ" 1/1.4 بوصة، وهو كبير إلى حد ما بالنسبة للهاتف الذكي، لكنه صغير للغاية بالنسبة لمستشعر بدقة 200 ميغا بيكسل.وبخلاف إنتاجه صورا عالية الدقة، فإن المستشعر الجديد يتيح تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، و4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، مع استخدام عرض المستشعر الكامل تقريبا.كما يوفر مستشعر "ISOCELL HP3" عمق ألوان يبلغ 14 بت (4 تريليون لون)، فضلا عن تقنية "Super QPD"، وهي عدسة واحدة تزيد عن 4 بيكسلات، والتي تتيح ضبطا بؤريا تلقائيا أسرع وأكثر دقة.ومن المقرر أن تبدأ "سامسونغ" في إنتاج مستشعر "ISOCELL HP3" خلال العام الحالي، على أن يتم استخدامه في الهواتف ذات دقة 200 ميغا بيكسل في العام المقبل 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/تقارير-سامسونغ-تقلص-إنتاج-هواتفها-لعام-2022-1062801166.html
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شركة سامسونج, مجتمع, منوعات
"سامسونغ" تطرح لأول مرة أصغر مستشعر كاميرا لهاتف ذكي بدقة 200 ميغا بيكسل
17:43 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 17:45 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
أزاحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الستار عن أول مستشعر كاميرا لهاتف ذكي بدقة 200 ميغا بيكسل، الذي سيساعد الشركات المصنعة في الحفاظ على هواتفها الذكية نحيفة.
يتميز مستشعر "ISOCELL HP3" الجديد بحيل تقنية جذابة، مثل القدرة على التركيز التلقائي في كل بيكسل، والتجميع للحصول على قدرة أفضل في الإضاءة المنخفضة، وكذلك "ISO" متعدد الكسب لتحقيق أقصى مدى ديناميكي، لوفقا بيان
رسمي.
يبلغ حجم أصغر مستشعر من "سامسونغ" 1/1.4 بوصة، وهو كبير إلى حد ما بالنسبة للهاتف الذكي، لكنه صغير للغاية بالنسبة لمستشعر بدقة 200 ميغا بيكسل.
وبخلاف إنتاجه صورا عالية الدقة، فإن المستشعر الجديد يتيح تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، و4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، مع استخدام عرض المستشعر الكامل تقريبا.
كما يوفر مستشعر "ISOCELL HP3" عمق ألوان يبلغ 14 بت (4 تريليون لون)، فضلا عن تقنية "Super QPD"، وهي عدسة واحدة تزيد عن 4 بيكسلات، والتي تتيح ضبطا بؤريا تلقائيا أسرع وأكثر دقة.
ومن المقرر أن تبدأ "سامسونغ" في إنتاج مستشعر "ISOCELL HP3" خلال العام الحالي، على أن يتم استخدامه في الهواتف ذات دقة 200 ميغا بيكسل في العام المقبل 2023.