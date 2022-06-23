عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/سلطات-القرم-سنواصل-تطوير-حقول-الغاز-في-البحر-الأسود-رغم-الهجمات-الأوكرانية-1064070959.html
سلطات القرم: سنواصل تطوير حقول الغاز في البحر الأسود رغم الهجمات الأوكرانية
سلطات القرم: سنواصل تطوير حقول الغاز في البحر الأسود رغم الهجمات الأوكرانية
قال نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، غورغي مُرادوف، إن القرم سوف تواصل تطوير حقول الغاز في البحر الأسود على الرغم من الهجوم الأخير للقوات الأوكرانية على منصات... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T01:17+0000
2022-06-23T01:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104326/40/1043264087_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5c772e0e52d1280ff96ef0f72a22a352.jpg
سيمفيروبول - سبوتنيك. وصرح مرادوف لـ"سبوتنيك": "يواصل القرميون العمل على تطوير حقول الغاز في البحر الأسود، وسنستمر في العمل".كانت 3 منصات حفر تابعة لشركة الطاقة في القرم "تشورنومورنيفتيغاز" لضربات جوية أوكرانية يوم الإثنين الماضي، وأصيب 3 عمال فيما فقد 7 آخرين.وأعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، الإثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت المنصات الثلاث، وكانت المنصة رقم 1 الأكثر تضررا،.وصرح مصدر في هياكل الطاقة في شبه جزيرة القرم ، تعرضت للقصف إحدى منصات الحفر على خط عرض خط عرض "كيب تارخانكوت" تعمل على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.وتم تعليق العمل في المنصات الثلاث المتأثرة وتفريغ الغاز لوقف الحريق.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/رئيس-جمهورية-القرم-الجيش-الأوكراني-يقصف-منصات-حفر-لشركة-البحر-الأسود-للنفط-والغاز-1063906967.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104326/40/1043264087_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_40246f29802a35398cdf30cffb079c41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

سلطات القرم: سنواصل تطوير حقول الغاز في البحر الأسود رغم الهجمات الأوكرانية

01:17 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 01:22 GMT 23.06.2022)
© Sputnik . Alexandr Polegenko / الذهاب إلى بنك الصوررئيس حكومة القرم، سيرغي أكسيونوف
رئيس حكومة القرم، سيرغي أكسيونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Alexandr Polegenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، غورغي مُرادوف، إن القرم سوف تواصل تطوير حقول الغاز في البحر الأسود على الرغم من الهجوم الأخير للقوات الأوكرانية على منصات الحفر التابعة لشركة "تشورنومورنيفتيغاز".
سيمفيروبول - سبوتنيك. وصرح مرادوف لـ"سبوتنيك": "يواصل القرميون العمل على تطوير حقول الغاز في البحر الأسود، وسنستمر في العمل".
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رئيس جمهورية القرم: الجيش الأوكراني يقصف منصات حفر لشركة البحر الأسود للنفط والغاز
20 يونيو, 11:45 GMT
كانت 3 منصات حفر تابعة لشركة الطاقة في القرم "تشورنومورنيفتيغاز" لضربات جوية أوكرانية يوم الإثنين الماضي، وأصيب 3 عمال فيما فقد 7 آخرين.
وأعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، الإثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت المنصات الثلاث، وكانت المنصة رقم 1 الأكثر تضررا،.
وصرح مصدر في هياكل الطاقة في شبه جزيرة القرم ، تعرضت للقصف إحدى منصات الحفر على خط عرض خط عرض "كيب تارخانكوت" تعمل على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.
وتم تعليق العمل في المنصات الثلاث المتأثرة وتفريغ الغاز لوقف الحريق.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала