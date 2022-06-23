https://arabic.sputniknews.com/20220623/سلطات-القرم-سنواصل-تطوير-حقول-الغاز-في-البحر-الأسود-رغم-الهجمات-الأوكرانية-1064070959.html
سلطات القرم: سنواصل تطوير حقول الغاز في البحر الأسود رغم الهجمات الأوكرانية
سلطات القرم: سنواصل تطوير حقول الغاز في البحر الأسود رغم الهجمات الأوكرانية
قال نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، غورغي مُرادوف، إن القرم سوف تواصل تطوير حقول الغاز في البحر الأسود على الرغم من الهجوم الأخير للقوات الأوكرانية على منصات... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T01:17+0000
2022-06-23T01:17+0000
2022-06-23T01:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وصرح مرادوف لـ"سبوتنيك": "يواصل القرميون العمل على تطوير حقول الغاز في البحر الأسود، وسنستمر في العمل".كانت 3 منصات حفر تابعة لشركة الطاقة في القرم "تشورنومورنيفتيغاز" لضربات جوية أوكرانية يوم الإثنين الماضي، وأصيب 3 عمال فيما فقد 7 آخرين.وأعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، الإثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت المنصات الثلاث، وكانت المنصة رقم 1 الأكثر تضررا،.وصرح مصدر في هياكل الطاقة في شبه جزيرة القرم ، تعرضت للقصف إحدى منصات الحفر على خط عرض خط عرض "كيب تارخانكوت" تعمل على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.وتم تعليق العمل في المنصات الثلاث المتأثرة وتفريغ الغاز لوقف الحريق.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/رئيس-جمهورية-القرم-الجيش-الأوكراني-يقصف-منصات-حفر-لشركة-البحر-الأسود-للنفط-والغاز-1063906967.html
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أخبار أوكرانيا
سلطات القرم: سنواصل تطوير حقول الغاز في البحر الأسود رغم الهجمات الأوكرانية
01:17 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 01:22 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
قال نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، غورغي مُرادوف، إن القرم سوف تواصل تطوير حقول الغاز في البحر الأسود على الرغم من الهجوم الأخير للقوات الأوكرانية على منصات الحفر التابعة لشركة "تشورنومورنيفتيغاز".
سيمفيروبول - سبوتنيك
. وصرح مرادوف لـ"سبوتنيك": "يواصل القرميون العمل على تطوير حقول الغاز في البحر الأسود، وسنستمر في العمل".
كانت 3 منصات حفر تابعة لشركة الطاقة في القرم "تشورنومورنيفتيغاز" لضربات جوية أوكرانية
يوم الإثنين الماضي، وأصيب 3 عمال فيما فقد 7 آخرين.
وأعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، الإثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت المنصات الثلاث، وكانت المنصة رقم 1 الأكثر تضررا،.
وصرح مصدر في هياكل الطاقة في شبه جزيرة القرم ، تعرضت للقصف إحدى منصات الحفر على خط عرض خط عرض "كيب تارخانكوت" تعمل على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.
وتم تعليق العمل في المنصات الثلاث المتأثرة وتفريغ الغاز لوقف الحريق.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.