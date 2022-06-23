https://arabic.sputniknews.com/20220623/سياح-يهبطون-بطريقة-خطرة-من-تلفريك-تعطل-بهم-فيديو-1064098068.html
سياح يهبطون بطريقة خطرة من تلفريك تعطل بهم... فيديو
سياح يهبطون بطريقة خطرة من تلفريك تعطل بهم... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادث تعطل تلفريك في الهند وبداخله مجموعة من السياح، ما اضطرهم إلى الهبوط منه عن طريق الحبال. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:34+0000
2022-06-23T12:34+0000
2022-06-23T12:34+0000
نادي الفيديو
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وقال ناشرو الفيديو إن مجموعة السياح ظلوا عالقين داخل التلفريك لأكثر من ساعة قبل وصول الشرطة وفرق الحماية المدنية للمساعدة في إخلاء التلفريك.ويظهر الفيديو السائحين وهم عالقون في التلفريك على ارتفاع مئات الأمتار فوق سلسلة جبال هندية، ثم ظهروا وهم ينزلون بحبل إلى بر الأمان.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سياح يهبطون بطريقة خطرة من تلفريك تعطل بهم... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادث تعطل تلفريك في الهند وبداخله مجموعة من السياح، ما اضطرهم إلى الهبوط منه عن طريق الحبال.
وقال ناشرو الفيديو إن مجموعة السياح ظلوا عالقين داخل التلفريك لأكثر من ساعة قبل وصول الشرطة وفرق الحماية المدنية للمساعدة في إخلاء التلفريك.
ويظهر الفيديو السائحين وهم عالقون في التلفريك على ارتفاع مئات الأمتار فوق سلسلة جبال هندية، ثم ظهروا وهم ينزلون بحبل إلى بر الأمان.