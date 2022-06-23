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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220623/سياسي-ياباني-بارز-لا-يستحسن-أن-تحذو-بلاده-حذو-الدول-الغربية-1064077624.html
سياسي ياباني بارز لا يستحسن أن تحذو بلاده حذو الدول الغربية
سياسي ياباني بارز لا يستحسن أن تحذو بلاده حذو الدول الغربية
تحدث مونيو سودزوكي، وهو سياسي ياباني معروف وعضو الغرفة العليا للبرلمان الياباني، لـ"سبوتنيك" عن رؤيته للعلاقات اليابانية الروسية. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T07:46+0000
2022-06-23T07:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقد تبنت اليابان موقفا مناوئا لروسيا بعدما بدأت الأخيرة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بينما أدرجت روسيا اسم اليابان على قائمة الدولة غير الصديقة.وأكد سودزوكي أن بلاده لا تفعل شيئا في مجال السياسة الخارجية إلا حسب توجيهات الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت اليابان، مع ذلك، تحافظ على علاقات حسنة مع روسيا قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا. وكانت العلاقات الحسنة تربطها بأوكرانيا أيضا. ويرى سودزوكي أنه من الضروري أن يجري رئيس الوزراء الياباني الاتصالات مع الرئيس الروسي أيضا ما دام يواصل الاتصالات مع الرئيس الأوكراني وإلا فقد يزداد عدم ثقة روسيا باليابان، فيمنع استعادة العلاقات السابقة.ويرى سودزوكي أن روسيا لا تثق باليابان لأن موسكو تعتبر اليابان جزءا من أمريكا. ومن أجل تذليل عدم الثقة يجب أن تصل اليابان إلى أفكار تميزها.ولا يمكن أن تبتعد الدولة (أي دولة) عن جيرانها. ولأن روسيا من جيران اليابان فإن اليابان مطالبة بالتعامل مع روسيا في جو من الثقة.وأضاف سودزوكي أنه لا يستحسن أن تفعل اليابان ما تفعله الدول الغربية الرئيسية.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
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روسيا, العالم

سياسي ياباني بارز لا يستحسن أن تحذو بلاده حذو الدول الغربية

07:46 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Владимир Акимовزيارة وفد ياباني إلى روسيا
زيارة وفد ياباني إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Владимир Акимов
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تحدث مونيو سودزوكي، وهو سياسي ياباني معروف وعضو الغرفة العليا للبرلمان الياباني، لـ"سبوتنيك" عن رؤيته للعلاقات اليابانية الروسية.
وقد تبنت اليابان موقفا مناوئا لروسيا بعدما بدأت الأخيرة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بينما أدرجت روسيا اسم اليابان على قائمة الدولة غير الصديقة.
وأكد سودزوكي أن بلاده لا تفعل شيئا في مجال السياسة الخارجية إلا حسب توجيهات الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت اليابان، مع ذلك، تحافظ على علاقات حسنة مع روسيا قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا. وكانت العلاقات الحسنة تربطها بأوكرانيا أيضا. ويرى سودزوكي أنه من الضروري أن يجري رئيس الوزراء الياباني الاتصالات مع الرئيس الروسي أيضا ما دام يواصل الاتصالات مع الرئيس الأوكراني وإلا فقد يزداد عدم ثقة روسيا باليابان، فيمنع استعادة العلاقات السابقة.
ويرى سودزوكي أن روسيا لا تثق باليابان لأن موسكو تعتبر اليابان جزءا من أمريكا. ومن أجل تذليل عدم الثقة يجب أن تصل اليابان إلى أفكار تميزها.
ولا يمكن أن تبتعد الدولة (أي دولة) عن جيرانها. ولأن روسيا من جيران اليابان فإن اليابان مطالبة بالتعامل مع روسيا في جو من الثقة.

هذه هي السياسة الخارجية الحكيمة.

وأضاف سودزوكي أنه لا يستحسن أن تفعل اليابان ما تفعله الدول الغربية الرئيسية.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
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Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
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