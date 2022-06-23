عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220623/شرطي-عراقي-ينقض-على-شخص-لمنعه-من-تفجير-عائلتهفيديو-1064092269.html
شرطي عراقي ينقض على شخص لمنعه من تفجير عائلته..فيديو
شرطي عراقي ينقض على شخص لمنعه من تفجير عائلته..فيديو
أحبطت الشرطة العراقية محاولة أحد المواطنين تفجير نفسه وعائلته بواسطة قنبلة يدوية. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T11:09+0000
2022-06-23T11:14+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104542/70/1045427064_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_93413bc162a6fe1182c7d195d0cbdee5.jpg
وبحسب ما تداول نشطاء على مواقع التواصل فقد تمكن شرطي من انتزاع قنبلة يدوية من أحد الأشخاص حاول بها تفجير عائلته في منطقة المشتل جنوبي العاصمة.ألقى الشرطي بنفسه على حامل القنبلة وانتزاعها من يده قبل أن يرتكب جريمته التي لم تعرف دوافعها بعد حتى الآن مع فتح تحقيق أمني بالحادثة التي سجلت موقفاً بطوليا للشرطي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104542/70/1045427064_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2f4a74f3b6b0ff5883ee5f3e59eb57d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

شرطي عراقي ينقض على شخص لمنعه من تفجير عائلته..فيديو

11:09 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 11:14 GMT 23.06.2022)
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANIسيارة شرطة مع عناصرها في العراق
سيارة شرطة مع عناصرها في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANI
تابعنا عبرTelegram
أحبطت الشرطة العراقية محاولة أحد المواطنين تفجير نفسه وعائلته بواسطة قنبلة يدوية.
وبحسب ما تداول نشطاء على مواقع التواصل فقد تمكن شرطي من انتزاع قنبلة يدوية من أحد الأشخاص حاول بها تفجير عائلته في منطقة المشتل جنوبي العاصمة.
ألقى الشرطي بنفسه على حامل القنبلة وانتزاعها من يده قبل أن يرتكب جريمته التي لم تعرف دوافعها بعد حتى الآن مع فتح تحقيق أمني بالحادثة التي سجلت موقفاً بطوليا للشرطي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала