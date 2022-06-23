https://arabic.sputniknews.com/20220623/شرطي-عراقي-ينقض-على-شخص-لمنعه-من-تفجير-عائلتهفيديو-1064092269.html
شرطي عراقي ينقض على شخص لمنعه من تفجير عائلته..فيديو
شرطي عراقي ينقض على شخص لمنعه من تفجير عائلته..فيديو
أحبطت الشرطة العراقية محاولة أحد المواطنين تفجير نفسه وعائلته بواسطة قنبلة يدوية. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T11:09+0000
2022-06-23T11:09+0000
2022-06-23T11:14+0000
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وبحسب ما تداول نشطاء على مواقع التواصل فقد تمكن شرطي من انتزاع قنبلة يدوية من أحد الأشخاص حاول بها تفجير عائلته في منطقة المشتل جنوبي العاصمة.ألقى الشرطي بنفسه على حامل القنبلة وانتزاعها من يده قبل أن يرتكب جريمته التي لم تعرف دوافعها بعد حتى الآن مع فتح تحقيق أمني بالحادثة التي سجلت موقفاً بطوليا للشرطي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شرطي عراقي ينقض على شخص لمنعه من تفجير عائلته..فيديو
11:09 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 11:14 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
أحبطت الشرطة العراقية محاولة أحد المواطنين تفجير نفسه وعائلته بواسطة قنبلة يدوية.
وبحسب ما تداول نشطاء على مواقع التواصل فقد تمكن شرطي من انتزاع قنبلة يدوية من أحد الأشخاص حاول بها تفجير عائلته في منطقة المشتل جنوبي العاصمة.
ألقى الشرطي بنفسه على حامل القنبلة وانتزاعها من يده قبل أن يرتكب جريمته التي لم تعرف دوافعها بعد حتى الآن مع فتح تحقيق أمني بالحادثة التي سجلت موقفاً بطوليا للشرطي.