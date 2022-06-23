https://arabic.sputniknews.com/20220623/شويغو-الظروف-تستدعي-اتخاذ-تدابير-عاجلة-لتعزيز-الدفاع-عن-دولة-الاتحاد-بين-روسيا-وبيلاروسيا-1064100512.html

شويغو: الظروف تملي اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الدفاع عن دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا

شويغو: الظروف تملي اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الدفاع عن دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الظروف تملي اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الدفاع عن دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T13:02+0000

2022-06-23T13:02+0000

2022-06-23T13:49+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

التعاون الاقتصادي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

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وقال شويغو في اجتماع مع وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين في موسكو "الظروف تملي الحاجة إلى اتخاذ تدابير مشتركة عاجلة لتعزيز القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد، وزيادة الاستعداد القتالي للتجمع الإقليمي للقوات ونظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد".هذا وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق، إن حربا اقتصادية حقيقية تشن ضد روسيا وبيلاروسيا، معربا عن ثقته في أن الدولتين ستواجهان هذا الضغط غير المسبوق من خلال الجهود المشتركة.وشكر ميشوستين خلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، مينسك على موقفها البناء بشأن الوضع حول أوكرانيا قائلا "إننا نقاوم بشكل مشترك ضغوط العقوبات غير المسبوقة من الدول غير الصديقة، والتي يمكن مقارنتها بالحرب الاقتصادية الشاملة. وهدفها هو عزل روسيا وبيلاروسيا عن النظام المالي الدولي، وإبطاء التنمية الاقتصادية، وتقويض السيادة التكنولوجية لدولنا".وأعرب ميشوستين عن ثقته في مقاومة الضغوط قائلا: "سنقاوم هذا الضغط ونتيجة لذلك سنصبح أقوى، وسنتمكن معا من التغلب على تداعيات العقوبات الغربية، بما في ذلك من خلال تعميق الاندماج في دولة الاتحاد، وإطلاق المشاريع المشتركة وتطوير سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية، واستبدال الواردات".من جانبه أشار غولوفتشينكو على أن "الوضع الحالي يفرض ضرورة التحرك بسرعة والحسم العسكري، واتخاذ القرارات المناسبة".وكان الاتحاد الأوروبي، وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، قد فرض 6 حزم من العقوبات على روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/ميشوستين-حرب-اقتصادية-حقيقية-تشن-ضد-روسيا-وبيلاروسيا-1063918323.html

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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, التعاون الاقتصادي, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو