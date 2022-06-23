https://arabic.sputniknews.com/20220623/طائرة-سو-39-المنسية-يمكنها-حرق-16-دبابة-أوكرانية-في-طلعة-واحدة-1064071840.html
مقاتلة "سو-39" المنسية يمكنها حرق 16 دبابة أوكرانية في طلعة واحدة
مقاتلة "سو-39" المنسية يمكنها حرق 16 دبابة أوكرانية في طلعة واحدة
إن تدمير فرقة ونصف من دبابات بولات الأوكرانية في طلعة واحدة ليس ضربًا من الخيال. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T04:43+0000
2022-06-23T04:43+0000
2022-06-23T04:52+0000
رصد عسكري
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تملك سو-25تي إم المطورة في التسعينيات والتي لها تعديل تصدير سو-39 هذه القدرات، حسب موقع فيستنيك موردافي.رأى مؤلف هذه المقالة هذه الطائرة في أغسطس/أب 1995 في ماكس في جوكوفسكي. كما قال مطورها في ذلك الوقت، زودت الطائرة بمحطة الرادار كوبيو-25، والتي حسنت بشكل كبير من قدرتها على اكتشاف الأهداف الجوية والبرية والبحرية.الحد الأقصى لمدى إطلاق النار 10000 متر. في المجموع، يمكن تعليق ما يصل إلى ستة عشر من هذه الذخيرة على متن طائرة.يرافق نظام شكفال-إم للرؤية الإلكترونية البصرية طوال اليوم، تلقائيًا هدف الهجوم ويضمن ضرب أربعة أهداف في غضون نصف دقيقة.تم تركيب وسائل فعالة للقمع الإلكتروني على متن الطائرة. لسوء الحظ، لعدد من الأسباب، لم تدخل هذه الطائرة الرائعة، مثل العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم إنشاؤها في التسعينيات، في الإنتاج الضخم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلة "سو-39" المنسية يمكنها حرق 16 دبابة أوكرانية في طلعة واحدة
04:43 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 04:52 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
إن تدمير فرقة ونصف من دبابات بولات الأوكرانية في طلعة واحدة ليس ضربًا من الخيال.
تملك سو-25تي إم المطورة في التسعينيات والتي لها تعديل تصدير سو-39 هذه القدرات، حسب موقع فيستنيك موردافي.
رأى مؤلف هذه المقالة هذه الطائرة في أغسطس/أب 1995 في ماكس في جوكوفسكي. كما قال مطورها في ذلك الوقت، زودت الطائرة بمحطة الرادار كوبيو-25، والتي حسنت بشكل كبير من قدرتها على اكتشاف الأهداف الجوية والبرية والبحرية.
كحمولة، من الممكن استخدام صواريخ موجهة مختلفة، على سبيل المثال، صواريخ فيخر وفيخر-1 "جو – أرض" برؤوس حربية ترادفية قادرة على تدمير أي دبابة حديثة مزودة بحماية ديناميكية، على سبيل المثال، المذكورة أعلاه بولات
الحد الأقصى لمدى إطلاق النار 10000 متر. في المجموع، يمكن تعليق ما يصل إلى ستة عشر من هذه الذخيرة على متن طائرة.
يرافق نظام شكفال-إم للرؤية الإلكترونية البصرية طوال اليوم، تلقائيًا هدف الهجوم ويضمن ضرب أربعة أهداف في غضون نصف دقيقة.
تم تركيب وسائل فعالة للقمع الإلكتروني على متن الطائرة. لسوء الحظ، لعدد من الأسباب، لم تدخل هذه الطائرة الرائعة، مثل العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم إنشاؤها في التسعينيات، في الإنتاج الضخم.