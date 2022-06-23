"طيران الإمارات" تعلن هبوط أولى رحلاتها رسميا في تل أبيب... صورة
© AFP 2022 / KARIM SAHIBطيران الإمارات
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
أعلنت شركة "طيران الإمارات" الحكومية، اليوم الخميس، هبوط أولى رحلاتها رسميا في مطار "بن غوريون" بالعاصمة الإسرائيلية تل أبيب.
وأقلعت أول رحلة تابعة لشركة "طيران الإمارات" متجهة إلى تل أبيب اليوم، بطائرة من طراز بوينغ 777 وكان على متنها 335 راكبا من مطار دبي الدولي.
Touchdown. We've officially landed in our newest destination, Tel Aviv. pic.twitter.com/2ZgEnJVdVV— Emirates Airline (@emirates) June 23, 2022
وأشاد سفير الإمارات في إسرائيل، محمد آل خاجة، بهذه الخطوة في تغريدة أرسلها من داخل الطائرة.
وكتب "نحن حالياً على متن رحلة طيران الإمارات الافتتاحية من دبي إلى تل أبيب".
وأضاف "أتمنى أن يفتح هذا الخط الجوي الجديد طريقا جديدا من الفرص لشعبنا ويعزز الروابط بين البلدين".
وأتم "شكراً لكم (طيران الإمارات) على هذه الخطوة، ومبروك عليكم هذا النجاح".
We currently are on the inaugural @emirates flight from Dubai to Tel Aviv. I wish this new airway will open a new path of opportunities for our people and strengthen the ties between the two countries. Thank you @emirates for leading this way, and congratulations on your success. pic.twitter.com/oK7lLiNYv8— Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) June 23, 2022
وتعتبر الرحلة هي أحدث خطوة في زيادة العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
وكانت الإمارات وإسرائيل قد قاما بتطبيع العلاقات في سبتمبر 2020 مع الاتفاقية الإبراهيمية، وفتحتا علاقات ثقافية واقتصادية ودبلوماسية.
ثم انضمت إلى الاتفاقية بوقت قصير كل من البحرين والمغرب والسودان.
وتُشير إحصائيات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى أن إسرائيل كانت واحدة من أكبر 20 سوقاً للسياحة في دبي خلال عام 2021، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.