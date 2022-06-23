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https://arabic.sputniknews.com/20220623/طيران-الإمارات-تعلن-هبوط-أولى-رحلاتها-رسميا-في-تل-أبيب-صورة-1064116358.html
"طيران الإمارات" تعلن هبوط أولى رحلاتها رسميا في تل أبيب... صورة
"طيران الإمارات" تعلن هبوط أولى رحلاتها رسميا في تل أبيب... صورة
أعلنت شركة "طيران الإمارات" الحكومية، اليوم الخميس، هبوط أولى رحلاتها رسميا في مطار "بن غوريون" بالعاصمة الإسرائيلية تل أبيب. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T15:19+0000
2022-06-23T15:19+0000
إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأقلعت أول رحلة تابعة لشركة "طيران الإمارات" متجهة إلى تل أبيب اليوم، بطائرة من طراز بوينغ 777 وكان على متنها 335 راكبا من مطار دبي الدولي.وأشاد سفير الإمارات في إسرائيل، محمد آل خاجة، بهذه الخطوة في تغريدة أرسلها من داخل الطائرة.وكتب "نحن حالياً على متن رحلة طيران الإمارات الافتتاحية من دبي إلى تل أبيب".وأضاف "أتمنى أن يفتح هذا الخط الجوي الجديد طريقا جديدا من الفرص لشعبنا ويعزز الروابط بين البلدين".وأتم "شكراً لكم (طيران الإمارات) على هذه الخطوة، ومبروك عليكم هذا النجاح".وتعتبر الرحلة هي أحدث خطوة في زيادة العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.وكانت الإمارات وإسرائيل قد قاما بتطبيع العلاقات في سبتمبر 2020 مع الاتفاقية الإبراهيمية، وفتحتا علاقات ثقافية واقتصادية ودبلوماسية. ثم انضمت إلى الاتفاقية بوقت قصير كل من البحرين والمغرب والسودان.وتُشير إحصائيات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى أن إسرائيل كانت واحدة من أكبر 20 سوقاً للسياحة في دبي خلال عام 2021، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"طيران الإمارات" تعلن هبوط أولى رحلاتها رسميا في تل أبيب... صورة

15:19 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBطيران الإمارات
طيران الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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أعلنت شركة "طيران الإمارات" الحكومية، اليوم الخميس، هبوط أولى رحلاتها رسميا في مطار "بن غوريون" بالعاصمة الإسرائيلية تل أبيب.
وأقلعت أول رحلة تابعة لشركة "طيران الإمارات" متجهة إلى تل أبيب اليوم، بطائرة من طراز بوينغ 777 وكان على متنها 335 راكبا من مطار دبي الدولي.
وأشاد سفير الإمارات في إسرائيل، محمد آل خاجة، بهذه الخطوة في تغريدة أرسلها من داخل الطائرة.
وكتب "نحن حالياً على متن رحلة طيران الإمارات الافتتاحية من دبي إلى تل أبيب".
وأضاف "أتمنى أن يفتح هذا الخط الجوي الجديد طريقا جديدا من الفرص لشعبنا ويعزز الروابط بين البلدين".
وأتم "شكراً لكم (طيران الإمارات) على هذه الخطوة، ومبروك عليكم هذا النجاح".
وتعتبر الرحلة هي أحدث خطوة في زيادة العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
وكانت الإمارات وإسرائيل قد قاما بتطبيع العلاقات في سبتمبر 2020 مع الاتفاقية الإبراهيمية، وفتحتا علاقات ثقافية واقتصادية ودبلوماسية.
ثم انضمت إلى الاتفاقية بوقت قصير كل من البحرين والمغرب والسودان.
وتُشير إحصائيات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى أن إسرائيل كانت واحدة من أكبر 20 سوقاً للسياحة في دبي خلال عام 2021، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.
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