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https://arabic.sputniknews.com/20220623/عشرات-المستوطنين-الإسرائيليين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-1064078712.html
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الأمن الإسرائيلي. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T08:10+0000
2022-06-23T08:10+0000
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وأوضحت وكالة "وفا" الفلسطينية إن اقتحام الأقصى جاء من ناحية باب المغاربة، وتقدم الاقتحام المتطرف يهودا غليك، الذي قدم شروحات توراتية للمستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى.هاجم حاخام إسرائيل الأكبر، إسحاق يوسف، اليوم الأحد، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، واصفا إياه بـ"الأحمق".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الحاخام السفاردي الأكبر لإسرائيل، إسحاق يوسف، أن عضو الكنيست، بن غفير "أهبل ويثير الفتن ويخالف أوامر كبار الحاخامات باقتحامه المسجد الأقصى".وانتقد إسحاق يوسف اقتحامات عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، بشكل مستمر، بدعوى أن هذا الأمر يثير عاصفة هوجاء، قائلا: "يا له من تجديف على كل رجال إسرائيل الحقيقيين. فكر في الأمر أيها الأحمق".خلال السنوات الأخيرة، كثيرا ما أثار عضو الكنيست بن غفير جدلا واسعا بما في ذلك داخل إسرائيل، حيث اتهمه وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست مؤخرا بمحاولة إشعال الأوضاع في مدينة القدس.
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

08:10 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الأمن الإسرائيلي.
وأوضحت وكالة "وفا" الفلسطينية إن اقتحام الأقصى جاء من ناحية باب المغاربة، وتقدم الاقتحام المتطرف يهودا غليك، الذي قدم شروحات توراتية للمستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى.
هاجم حاخام إسرائيل الأكبر، إسحاق يوسف، اليوم الأحد، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، واصفا إياه بـ"الأحمق".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الحاخام السفاردي الأكبر لإسرائيل، إسحاق يوسف، أن عضو الكنيست، بن غفير "أهبل ويثير الفتن ويخالف أوامر كبار الحاخامات باقتحامه المسجد الأقصى".
وانتقد إسحاق يوسف اقتحامات عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، بشكل مستمر، بدعوى أن هذا الأمر يثير عاصفة هوجاء، قائلا: "يا له من تجديف على كل رجال إسرائيل الحقيقيين. فكر في الأمر أيها الأحمق".
خلال السنوات الأخيرة، كثيرا ما أثار عضو الكنيست بن غفير جدلا واسعا بما في ذلك داخل إسرائيل، حيث اتهمه وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست مؤخرا بمحاولة إشعال الأوضاع في مدينة القدس.
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