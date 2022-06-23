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عضو المركز الإعلامي للأرصاد المصرية: تجنبوا التعرض للشمس غدا في وقت الظهيرة
عضو المركز الإعلامي للأرصاد المصرية: تجنبوا التعرض للشمس غدا في وقت الظهيرة
ناشدت منار الغانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس غدا، خاصة في فترة الظهيرة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:48+0000
2022-06-23T12:48+0000
درجات الحرارة اليوم
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وحسب تصريحات لموقع "مصراوي"، قالت غانم إنه "يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خصوصًا من الساعة 12 ظهرًا لـ 3 عصرًا".ولفتت الخبيرة في هيئة الأرصاد إلى أن "التعرض المباشر للشمس والارتفاع الطفيف في نسب الرطوبة، يزيد من درجة الحرارة المحسوسة للمواطن في الشارع، لذلك يُنصح بعدم التعرض لها؛ لأنها قد تؤدي إلى "ضربة شمس" أو مزيد الإحساس بالحرارة".وأوضحت الغانم أن سبب تحذيراتها هو ما ستشهده درجات الحرارة غدا من ارتفاع وصفته بـ "المؤقت" على "شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد بفارق بين 2 و3 درجات.ونصحت غانم المواطنين بـ "ارتداء الملابس القطنية والبيضاء والفضفاضة، واصطحاب غطاء للرأس (شمسية أو كاب)، والتواجد في أماكن جيدة التهوية".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأيام-المقبلة-درجات-الحرارة-تصل-إلى-43-في-بعض-المناطق-1064000813.html
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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن

عضو المركز الإعلامي للأرصاد المصرية: تجنبوا التعرض للشمس غدا في وقت الظهيرة

12:48 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Fayed El-Geziry / الذهاب إلى بنك الصورمدينة القاهرة، النيل، مصر
مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Fayed El-Geziry
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ناشدت منار الغانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس غدا، خاصة في فترة الظهيرة.
وحسب تصريحات لموقع "مصراوي"، قالت غانم إنه "يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خصوصًا من الساعة 12 ظهرًا لـ 3 عصرًا".
جسر قصر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
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ولفتت الخبيرة في هيئة الأرصاد إلى أن "التعرض المباشر للشمس والارتفاع الطفيف في نسب الرطوبة، يزيد من درجة الحرارة المحسوسة للمواطن في الشارع، لذلك يُنصح بعدم التعرض لها؛ لأنها قد تؤدي إلى "ضربة شمس" أو مزيد الإحساس بالحرارة".
وأوضحت الغانم أن سبب تحذيراتها هو ما ستشهده درجات الحرارة غدا من ارتفاع وصفته بـ "المؤقت" على "شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد بفارق بين 2 و3 درجات.

وقالت إن "العظمى على القاهرة ستتراوح بين 36 و37 درجة في الظل، وعلى محافظات السواحل الشمالية بين 30 و32 درجة مئوية، فيما تسجل جنوب البلاد 42 درجة مئوية".

ونصحت غانم المواطنين بـ "ارتداء الملابس القطنية والبيضاء والفضفاضة، واصطحاب غطاء للرأس (شمسية أو كاب)، والتواجد في أماكن جيدة التهوية".
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