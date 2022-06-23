https://arabic.sputniknews.com/20220623/عضو-المركز-الإعلامي-للأرصاد-المصرية-تجنبوا-التعرض-للشمس-غدا-في-وقت-الظهيرة-1064098939.html

عضو المركز الإعلامي للأرصاد المصرية: تجنبوا التعرض للشمس غدا في وقت الظهيرة

عضو المركز الإعلامي للأرصاد المصرية: تجنبوا التعرض للشمس غدا في وقت الظهيرة

ناشدت منار الغانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس غدا، خاصة في فترة الظهيرة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T12:48+0000

2022-06-23T12:48+0000

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وحسب تصريحات لموقع "مصراوي"، قالت غانم إنه "يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خصوصًا من الساعة 12 ظهرًا لـ 3 عصرًا".ولفتت الخبيرة في هيئة الأرصاد إلى أن "التعرض المباشر للشمس والارتفاع الطفيف في نسب الرطوبة، يزيد من درجة الحرارة المحسوسة للمواطن في الشارع، لذلك يُنصح بعدم التعرض لها؛ لأنها قد تؤدي إلى "ضربة شمس" أو مزيد الإحساس بالحرارة".وأوضحت الغانم أن سبب تحذيراتها هو ما ستشهده درجات الحرارة غدا من ارتفاع وصفته بـ "المؤقت" على "شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد بفارق بين 2 و3 درجات.ونصحت غانم المواطنين بـ "ارتداء الملابس القطنية والبيضاء والفضفاضة، واصطحاب غطاء للرأس (شمسية أو كاب)، والتواجد في أماكن جيدة التهوية".

https://arabic.sputniknews.com/20220621/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأيام-المقبلة-درجات-الحرارة-تصل-إلى-43-في-بعض-المناطق-1064000813.html

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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن