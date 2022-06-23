https://arabic.sputniknews.com/20220623/غوتيريش-يعلق-على-احتفال-العالم-بيوم-الأمم-المتحدة-للخدمة-العامة-1064079109.html
غوتيريش يعلق على احتفال العالم بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة
غوتيريش يعلق على احتفال العالم بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة
علق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على احتفال العالم بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، الذي يوافق الـ 23 من يونيو/ حزيران من كل عام. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T08:35+0000
2022-06-23T08:35+0000
2022-06-23T08:35+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، بهذه المناسبة، أرفقها بصورة ترصد لقطات للعاملين في هذا المجال الإنساني.وتابع: "في هذه المناسبة أدعو الجميع للانضمام إلي في تقديم رسالة شكر للرجال والنساء الذين كرسوا أنفسهم لخدمة الآخرين في مختلف المجالات".وقال أمين عام الأمم المتحدة في تقرير نشره الموقع الرسمي للمنظمة: "دعونا نحتفي بما يقوم به العاملون في الخدمة العامة حول العالم وبدورهم في بناء مستقبل أفضل للجميع".ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة إلى الاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية التي يقدمها العاملون في هذا المجال للمجتمعات.كما يسلط الاحتفال الضوء على دور العاملين في الخدمة العامة في التنمية المستدامة ودورها في تشجيع الشباب على المشاركة في العمل العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/غوتيريش-يدعو-مجلس-الأمن-الدولي-لتمديد-آلية-مساعدة-سوريا-1063943700.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة
غوتيريش يعلق على احتفال العالم بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة
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علق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على احتفال العالم بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، الذي يوافق الـ 23 من يونيو/ حزيران من كل عام.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، بهذه المناسبة، أرفقها بصورة ترصد لقطات للعاملين في هذا المجال الإنساني
.
وقال غوتيريش: "ليس هناك شيء أسمى من خدمة الآخرين".
وتابع: "في هذه المناسبة أدعو الجميع للانضمام إلي في تقديم رسالة شكر للرجال والنساء الذين كرسوا أنفسهم لخدمة الآخرين في مختلف المجالات".
وقال أمين عام الأمم المتحدة في تقرير نشره الموقع الرسمي للمنظمة: "دعونا نحتفي بما يقوم به العاملون في الخدمة العامة حول العالم وبدورهم في بناء مستقبل أفضل للجميع".
ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة
إلى الاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية التي يقدمها العاملون في هذا المجال للمجتمعات.
كما يسلط الاحتفال الضوء على دور العاملين في الخدمة العامة في التنمية المستدامة
ودورها في تشجيع الشباب على المشاركة في العمل العام.