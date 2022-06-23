https://arabic.sputniknews.com/20220623/غوغل-تحذر-من-تعرض-هواتف-أبل-وأندرويد-للاختراق-نتيجة-برامج-تجسس-إيطالية-1064122961.html
"غوغل" تحذر من تعرض هواتف "أبل" و"أندرويد" للاختراق نتيجة برامج تجسس إيطالية
"غوغل" تحذر من تعرض هواتف "أبل" و"أندرويد" للاختراق نتيجة برامج تجسس إيطالية
حذرت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الخميس، من أن أدوات القرصنة الخاصة بشركة إيطالية استخدمت للتجسس على شركة "أبل" والهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" في... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T18:08+0000
2022-06-23T18:08+0000
2022-06-23T18:08+0000
شركة غوغل
مجتمع
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وأشارت "غوغل" في تقرير لها إلى أن شركة "RCS Lab"، يقع مقرها في ميلانو، ونجح موقعها الإلكتروني في ضم وكالات إنفاذ القانون الأوروبية كعملاء، قامت بتطوير أدوات للتجسس على الرسائل الخاصة وجهات اتصال الأجهزة المستهدفة، وفقا لوكالة "رويترز".وأكدت "غوغل" في تقريرها أنها اتخذت خطوات لحماية مستخدمي نظام التشغيل أندرويد الخاص بها، ونبهتهم بشأن برامج التجسس.ووجد باحثو "غوغل" في تقريرهم أن شركة "RCS Lab" تعاونت سابقا مع شركة التجسس الإيطالية المثير للجدل "Hacking Team"، التي ابتكرت بالمثل برامج مراقبة للحكومات الأجنبية، من أجل الاستفادة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.ولم ترد حكومتا إيطاليا وكازاخستان على الفور على طلبات التعليق.وقال متحدث باسم شركة "أبل" إنها ألغت جميع الحسابات والشهادات المعروفة المرتبطة بحملة القرصنة التي تزعمها "غوغل".من ناحيتها، قالت شركة "RCS Lab" الإيطالية إن منتجاتها وخدماتها تتوافق مع القواعد الأوروبية، وتساعد وكالات إنفاذ القانون في التحقيق في الجرائم.وأضافت مشددة في تصريحات لوكالة "رويترز" أنها تدين أي إساءة استخدام لمنتجاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/الشركة-الفرعية-لـغوغل-في-روسيا-تعلن-إفلاسها-1063761635.html
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شركة غوغل, مجتمع, منوعات
"غوغل" تحذر من تعرض هواتف "أبل" و"أندرويد" للاختراق نتيجة برامج تجسس إيطالية
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حذرت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الخميس، من أن أدوات القرصنة الخاصة بشركة إيطالية استخدمت للتجسس على شركة "أبل" والهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" في إيطاليا وكازاخستان.
وأشارت "غوغل" في تقرير لها إلى أن شركة "RCS Lab"، يقع مقرها في ميلانو، ونجح موقعها الإلكتروني في ضم وكالات إنفاذ القانون الأوروبية كعملاء، قامت بتطوير أدوات للتجسس على الرسائل الخاصة وجهات اتصال الأجهزة المستهدفة، وفقا لوكالة "رويترز"
.
وقالت "غوغل": "هؤلاء البائعين يمكّنون من انتشار أدوات القرصنة الخطرة وتسليح الحكومات التي لن تكون قادرة على تطوير هذه القدرات داخليا".
وأكدت "غوغل" في تقريرها أنها اتخذت خطوات لحماية مستخدمي نظام التشغيل أندرويد الخاص بها، ونبهتهم بشأن برامج التجسس.
ووجد باحثو "غوغل" في تقريرهم أن شركة "RCS Lab" تعاونت سابقا مع شركة التجسس الإيطالية المثير للجدل "Hacking Team"، التي ابتكرت بالمثل برامج مراقبة للحكومات الأجنبية، من أجل الاستفادة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
ولم ترد حكومتا إيطاليا وكازاخستان على الفور على طلبات التعليق.
وقال متحدث باسم شركة "أبل" إنها ألغت جميع الحسابات والشهادات المعروفة المرتبطة بحملة القرصنة التي تزعمها "غوغل".
من ناحيتها، قالت شركة "RCS Lab" الإيطالية إن منتجاتها وخدماتها تتوافق مع القواعد الأوروبية، وتساعد وكالات إنفاذ القانون في التحقيق في الجرائم.
وأضافت مشددة في تصريحات لوكالة "رويترز" أنها تدين أي إساءة استخدام لمنتجاتها.