https://arabic.sputniknews.com/20220623/فيفا-يرفع-الحد-الأقصى-للاعبي-كل-فريق-في-منافسات-كأس-العالم-1064120852.html
"فيفا" يرفع الحد الأقصى للاعبي كل فريق في منافسات كأس العالم
"فيفا" يرفع الحد الأقصى للاعبي كل فريق في منافسات كأس العالم
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح للمنتخبات المشاركة باختيار ما يصل إلى 26 لاعبا لكأس العالم 2022 في قطر، مما يزيد الحد الأقصى لحجم الفريق بمقدار... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T16:56+0000
2022-06-23T16:56+0000
2022-06-23T16:56+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وقال "فيفا" في بيان: "عدد اللاعبين الذين سيتم إدراجهم في القائمة النهائية تم رفعه إلى 23 على الأقل والحد الأقصى 26". اعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغييرات مماثلة ليورو 2020 العام الماضي استجابة لمخاوف "كوفيد 19"، بحسب وكالة "فرانس برس".تنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.بالأمس، قال منظمو كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إن نحو 1.2 مليون تذكرة لمنافسات البطولة الكروية الأهم بيعت بالفعل حتى الآن، وهو رقم قياسي للمبيعات يسجل لأول مرة.ومن المحتمل أن يشهد المونديال أمورا هي الأولى من نوعها، بعدما أتم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استعدادته لتجربة تقنية جديدة في كأس العالم المقبل.وذكرت تقارير إعلامية أنه من المنتظر أن تساعد الروبوتات مسؤولي المباراة في اكتشاف التسلل حيث لا يزال اتخاذ قرارات بشأن حالات التسلل يثقل كاهل حكام الساحة وحكام الراية.ومن المتوقع أن يتخذ المديرون التنفيذيون للفيفا قرارا بشأن فكرة حكم الراية الروبوتي الجديدة خلال الاجتماع العام السنوي لمجلس إدارة الاتحاد الدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/قطر-بيع-12-مليون-تذكرة-لأول-مرة-في-تاريخ-منافسات-كأس-العالم--1064045001.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة كأس العالم 2022
"فيفا" يرفع الحد الأقصى للاعبي كل فريق في منافسات كأس العالم
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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح للمنتخبات المشاركة باختيار ما يصل إلى 26 لاعبا لكأس العالم 2022 في قطر، مما يزيد الحد الأقصى لحجم الفريق بمقدار ثلاثة لاعبين في البطولة.
وقال "فيفا" في بيان: "عدد اللاعبين الذين سيتم إدراجهم في القائمة النهائية تم رفعه إلى 23 على الأقل والحد الأقصى 26". اعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغييرات مماثلة ليورو 2020 العام الماضي استجابة لمخاوف "كوفيد 19"، بحسب وكالة "فرانس برس".
تنظم منافسات مونديال قطر 2022
المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
بالأمس، قال منظمو كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إن نحو 1.2 مليون تذكرة
لمنافسات البطولة الكروية الأهم بيعت بالفعل حتى الآن، وهو رقم قياسي للمبيعات يسجل لأول مرة.
ومن المحتمل أن يشهد المونديال أمورا هي الأولى من نوعها، بعدما أتم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استعدادته لتجربة تقنية جديدة في كأس العالم المقبل.
وذكرت تقارير إعلامية أنه من المنتظر أن تساعد الروبوتات
مسؤولي المباراة في اكتشاف التسلل حيث لا يزال اتخاذ قرارات بشأن حالات التسلل يثقل كاهل حكام الساحة وحكام الراية.
ومن المتوقع أن يتخذ المديرون التنفيذيون للفيفا قرارا بشأن فكرة حكم الراية الروبوتي الجديدة خلال الاجتماع العام السنوي لمجلس إدارة الاتحاد الدولي.