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https://arabic.sputniknews.com/20220623/قادة-الناتو-يعلنون-نشر-قوات-جديدة-في-أوروبا-بقمة-مدريد-1064078818.html
قادة "الناتو" يعلنون نشر قوات جديدة في أوروبا بقمة مدريد
قادة "الناتو" يعلنون نشر قوات جديدة في أوروبا بقمة مدريد
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن قادة "الناتو" سيعلنون عن نشر جديد للقوات في أوروبا في قمة الحلف المقبلة في مدريد، وسيتبنون استراتيجية للناتو. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T08:13+0000
2022-06-23T08:13+0000
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال المسؤول في إفادة عبر الهاتف: "سيعلن القادة عن التزامات جديدة بنشر قوات في أوروبا لتعزيز دفاع وردع الناتو".وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن "روسيا لا تزال تمثل أخطر تهديد للحلف"، مشيرًا إلى أن هذه الفرضية ستنعكس في استراتيجية الناتو.
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الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي

قادة "الناتو" يعلنون نشر قوات جديدة في أوروبا بقمة مدريد

08:13 GMT 23.06.2022
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن قادة "الناتو" سيعلنون عن نشر جديد للقوات في أوروبا في قمة الحلف المقبلة في مدريد، وسيتبنون استراتيجية للناتو.
وقال المسؤول في إفادة عبر الهاتف: "سيعلن القادة عن التزامات جديدة بنشر قوات في أوروبا لتعزيز دفاع وردع الناتو".
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن "روسيا لا تزال تمثل أخطر تهديد للحلف"، مشيرًا إلى أن هذه الفرضية ستنعكس في استراتيجية الناتو.
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