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https://arabic.sputniknews.com/20220623/كندا-تعلن-افتتاح-سفارة-في-رواندا-لأول-مرة-في-تاريخ-البلدين-1064070737.html
كندا تعلن افتتاح سفارة في رواندا لأول مرة في تاريخ البلدين
كندا تعلن افتتاح سفارة في رواندا لأول مرة في تاريخ البلدين
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الأربعاء، أن بلادها تعتزم افتتاح سفارة لأول مرة في رواندا. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T00:10+0000
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أخبار كندا
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أوتاوا - سبوتنيك. وصرحت جولي للصحفيين خلال وجودها في العاصمة الرواندية كيغالي: "سنفتتح سفارة لأول مرة هنا في كيغالي... سيكون لدينا سفير يعمل أيضًا من كيغالي".وأوضحت وزيرة الخارجية أن كندا بحاجة إلى المزيد من الأدوات والموارد والتواجد على الأرض في رواندا لأن صوت كندا "بحاجة إلى أن يُسمع".كما أوضحت جولي أن كندا ستعين سفيرًا جديدًا لدى الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في محاولة لتعزيز الدبلوماسية الكندية.ويزور رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزيرة الخارجية جولي، رواندا حاليًا لحضور اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث، بحضور 54 دولة أخرى.
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أخبار كندا

كندا تعلن افتتاح سفارة في رواندا لأول مرة في تاريخ البلدين

00:10 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الأربعاء، أن بلادها تعتزم افتتاح سفارة لأول مرة في رواندا.
أوتاوا - سبوتنيك. وصرحت جولي للصحفيين خلال وجودها في العاصمة الرواندية كيغالي: "سنفتتح سفارة لأول مرة هنا في كيغالي... سيكون لدينا سفير يعمل أيضًا من كيغالي".
وأوضحت وزيرة الخارجية أن كندا بحاجة إلى المزيد من الأدوات والموارد والتواجد على الأرض في رواندا لأن صوت كندا "بحاجة إلى أن يُسمع".
كما أوضحت جولي أن كندا ستعين سفيرًا جديدًا لدى الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في محاولة لتعزيز الدبلوماسية الكندية.
ويزور رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزيرة الخارجية جولي، رواندا حاليًا لحضور اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث، بحضور 54 دولة أخرى.
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