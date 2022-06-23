https://arabic.sputniknews.com/20220623/كوريا-تسعى-للحصول-على-دعم-المملكة-العربية-السعودية-للمشاركة-في-مشاريع-الهيدروجين-1064115986.html
كوريا تسعى للحصول على دعم المملكة العربية السعودية للمشاركة في مشاريع الهيدروجين
كوريا تسعى للحصول على دعم المملكة العربية السعودية للمشاركة في مشاريع الهيدروجين
طلب وزير الصناعة الكوري اليوم الخميس دعم المملكة العربية السعودية لضمان مشاركة الشركات الكورية في مشاريع إنتاج الهيدروجين في المملكة، وفقا للوزارة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T15:00+0000
2022-06-23T15:00+0000
2022-06-23T15:00+0000
السعودية
كوريا الجنوبية
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وقالت الوزارة إن وزير التجارة والصناعة والطاقة، لي تشانغ-يانغ، قدم الطلب خلال اجتماع افتراضي مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حيث تسعى الرياض بشكل استباقي إلى مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.يعزز البلدان العلاقات التجارية والتعاون في قطاع الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة. وكحالة تعاون رئيسية، وقعت "بوسكو"، أكبر شركة لتصنيع الصلب في كوريا الجنوبية، مع شركة البناء "سامسونغ سي آند تي" اتفاقية مع صندوق الثروة السيادية السعودي في يناير بشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب".وقالت الوزارة أن لي خلال اجتماع يوم الخميس أعرب عن امتنانه لاستقرار إمدادات السعودية من النفط لبلاده، وأعرب عن أمله في أن تصبح مصدرا لاستقرار سوق النفط العالمية كمصدر رئيسي.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, كوريا الجنوبية
كوريا تسعى للحصول على دعم المملكة العربية السعودية للمشاركة في مشاريع الهيدروجين
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طلب وزير الصناعة الكوري اليوم الخميس دعم المملكة العربية السعودية لضمان مشاركة الشركات الكورية في مشاريع إنتاج الهيدروجين في المملكة، وفقا للوزارة.
وقالت الوزارة إن وزير التجارة والصناعة والطاقة، لي تشانغ-يانغ، قدم الطلب خلال اجتماع افتراضي مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حيث تسعى الرياض بشكل استباقي
إلى مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقالت الوزارة إن "الجانبين اتفقا على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون في الطاقة والصناعة والاستثمار ومختلف المجالات الأخرى مع احتفالهما بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية هذا العام".
يعزز البلدان العلاقات التجارية والتعاون في قطاع الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة. وكحالة تعاون رئيسية، وقعت "بوسكو"، أكبر شركة لتصنيع الصلب في كوريا الجنوبية، مع شركة البناء "سامسونغ سي آند تي" اتفاقية مع صندوق الثروة السيادية السعودي في يناير بشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب ما نقلت
وكالة "يونهاب".
وقالت الوزارة أن لي خلال اجتماع يوم الخميس أعرب عن امتنانه لاستقرار إمدادات السعودية من النفط لبلاده، وأعرب عن أمله في أن تصبح مصدرا لاستقرار سوق النفط العالمية كمصدر رئيسي.