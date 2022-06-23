https://arabic.sputniknews.com/20220623/لابيد-المخابرات-التركية-أحبطت-هجمات-إرهابية-ضد-الإسرائيليين-في-اسطنبول--1064103429.html

لابيد: المخابرات التركية أحبطت هجمات إرهابية ضد الإسرائيليين في اسطنبول

لابيد: المخابرات التركية أحبطت هجمات إرهابية ضد الإسرائيليين في اسطنبول

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن المخابرات التركية أحبطت هجوما إرهابيا ضد إسرائيليين في اسطنبول. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T13:53+0000

2022-06-23T13:53+0000

2022-06-23T13:53+0000

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قال لابيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة، اليوم الخميس، "في الأسابيع الأخيرة، تم إنقاذ حياة مواطنين إسرائيليين بفضل التعاون الأمني ​​والدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا. نُشر اليوم فقط أن المخابرات التركية كشفت مؤخرًا عن مؤامرة إيرانية في اسطنبول. وهذه الجهود مستمرة. نحن ممتنون لحكومة تركيا على هذا النشاط الاحترافي والمنسق".هذا وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في وقت سابق، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".وقال بينيت، في إفادة للصحفيين، "تمكنا بمشاركة قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا"، حسب موقع "واللا" العبري.وأضاف: "لدينا مصلحة مشتركة مع الأتراك وهناك تعاون على جميع المستويات، وأشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشعبه على أنشطتهم".وفي شأن آخر، قال بينيت إن "الهدف الأساسي لإسرائيل خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل، سيكون إبرام خطة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة لوقف برنامج إيران النووي".وشدد "على إيران أن تدرك أن قواعد اللعبة تغيرت، وأن كل من يحاول المساس بإسرائيل سيقابل برد"، مؤكدا أن "إسرائيل ستواصل العمل لكشف الوجه الحقيقي لإيران".وختم بالقول إن "عهد عدم الرد على تمويل الإرهاب وتدريب وتزويد الإرهابيين بالمعدات وإرسالهم لتنفيذ عمليات انتهى"وعبرت إسرائيل، في وقت سابق، عن "ضرورة مواصلة الجهد المشترك مع تركيا في مواجهة الإرهاب في ظل ما كشفت عنه تل أبيب مؤخرا بوصفه مخططات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220620/بينيت-يعلن-القبض-على-مجموعة-حاولت-شن-هجمات-ضد-إسرائيليين-في-تركيا-1063918782.html

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