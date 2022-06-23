عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-أسهل-طريقة-لتصدير-الحبوب-الأوكرانية-هي-عبر-بيلاروسيا-1064127257.html
لافروف: أسهل طريقة لتصدير الحبوب الأوكرانية هي عبر بيلاروسيا
لافروف: أسهل طريقة لتصدير الحبوب الأوكرانية هي عبر بيلاروسيا
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أسهل طريقة لإلغاء حظر تصدير الحبوب الأوكرانية هي عبر بيلاروسيا، فالطرق عبر بولندا ورومانيا أكثر تكلفة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T20:33+0000
2022-06-23T20:34+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062875781_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_5955034dda149cda3c729aac754d4d00.jpg
وقال الوزير في مقابلة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الحكومية في بيلاروسيا "نعم، في الواقع، يحاول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الترويج لنوع من المبادرات، لقد أرسل ممثليه إلى هنا".وبحسب لافروف، "لهذا، من الضروري فقط ، كما قلتم، توفير كل السلاسل اللوجستية والمالية". وقال وزير الخارجية الروسي: "هناك طرق أخرى أكثر تكلفة لتوصيل الطعام عبر رومانيا وبولندا".وخلص إلى أن "الاستجابة البطيئة لقضية تبدو ملحة أمر مثير للقلق. ولا أستبعد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تشهد أيضًا تأثيرًا قويًا من أولئك الذين يريدون ممارسة الإدارة الخارجية للمنظمة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062875781_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_630fe1e7f7ced850214660c8946e4c5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

لافروف: أسهل طريقة لتصدير الحبوب الأوكرانية هي عبر بيلاروسيا

20:33 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 20:34 GMT 23.06.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Пресс-служба МИД РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أسهل طريقة لإلغاء حظر تصدير الحبوب الأوكرانية هي عبر بيلاروسيا، فالطرق عبر بولندا ورومانيا أكثر تكلفة.
وقال الوزير في مقابلة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الحكومية في بيلاروسيا "نعم، في الواقع، يحاول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الترويج لنوع من المبادرات، لقد أرسل ممثليه إلى هنا".
وتابع "أوضح له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتفصيل أن هناك طريقة أولية، وهي الآن، دون أي مفاوضات، هي الطريق عبر بيلاروسيا".
وبحسب لافروف، "لهذا، من الضروري فقط ، كما قلتم، توفير كل السلاسل اللوجستية والمالية". وقال وزير الخارجية الروسي: "هناك طرق أخرى أكثر تكلفة لتوصيل الطعام عبر رومانيا وبولندا".

وأضاف "كل المقترحات التي صاغها الرئيس فلاديمير بوتين وضعت على الورق وقدمت إلى نيويورك". وتابع لافروف "لقد فعلنا كل ما في وسعنا."

وخلص إلى أن "الاستجابة البطيئة لقضية تبدو ملحة أمر مثير للقلق. ولا أستبعد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تشهد أيضًا تأثيرًا قويًا من أولئك الذين يريدون ممارسة الإدارة الخارجية للمنظمة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала