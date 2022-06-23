https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-أسهل-طريقة-لتصدير-الحبوب-الأوكرانية-هي-عبر-بيلاروسيا-1064127257.html
لافروف: أسهل طريقة لتصدير الحبوب الأوكرانية هي عبر بيلاروسيا
لافروف: أسهل طريقة لتصدير الحبوب الأوكرانية هي عبر بيلاروسيا
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أسهل طريقة لإلغاء حظر تصدير الحبوب الأوكرانية هي عبر بيلاروسيا، فالطرق عبر بولندا ورومانيا أكثر تكلفة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T20:33+0000
2022-06-23T20:33+0000
2022-06-23T20:34+0000
روسيا
العالم
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وقال الوزير في مقابلة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الحكومية في بيلاروسيا "نعم، في الواقع، يحاول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الترويج لنوع من المبادرات، لقد أرسل ممثليه إلى هنا".وبحسب لافروف، "لهذا، من الضروري فقط ، كما قلتم، توفير كل السلاسل اللوجستية والمالية". وقال وزير الخارجية الروسي: "هناك طرق أخرى أكثر تكلفة لتوصيل الطعام عبر رومانيا وبولندا".وخلص إلى أن "الاستجابة البطيئة لقضية تبدو ملحة أمر مثير للقلق. ولا أستبعد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تشهد أيضًا تأثيرًا قويًا من أولئك الذين يريدون ممارسة الإدارة الخارجية للمنظمة".
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روسيا, العالم
لافروف: أسهل طريقة لتصدير الحبوب الأوكرانية هي عبر بيلاروسيا
20:33 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 20:34 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أسهل طريقة لإلغاء حظر تصدير الحبوب الأوكرانية هي عبر بيلاروسيا، فالطرق عبر بولندا ورومانيا أكثر تكلفة.
وقال الوزير في مقابلة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الحكومية في بيلاروسيا "نعم، في الواقع، يحاول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الترويج لنوع من المبادرات، لقد أرسل ممثليه إلى هنا".
وتابع "أوضح له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتفصيل أن هناك طريقة أولية، وهي الآن، دون أي مفاوضات، هي الطريق عبر بيلاروسيا".
وبحسب لافروف، "لهذا، من الضروري فقط ، كما قلتم، توفير كل السلاسل اللوجستية والمالية". وقال وزير الخارجية الروسي: "هناك طرق أخرى أكثر تكلفة لتوصيل الطعام عبر رومانيا وبولندا".
وأضاف "كل المقترحات التي صاغها الرئيس فلاديمير بوتين وضعت على الورق وقدمت إلى نيويورك". وتابع لافروف "لقد فعلنا كل ما في وسعنا."
وخلص إلى أن "الاستجابة البطيئة لقضية تبدو ملحة أمر مثير للقلق. ولا أستبعد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تشهد أيضًا تأثيرًا قويًا من أولئك الذين يريدون ممارسة الإدارة الخارجية للمنظمة".