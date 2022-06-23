https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يطيل-أمد-أزمة-الحبوب-بتصرفاته-1064127622.html
لافروف: الأمين العام للأمم المتحدة يطيل أمد أزمة الحبوب بتصرفاته
لافروف: الأمين العام للأمم المتحدة يطيل أمد أزمة الحبوب بتصرفاته
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيال أزمة تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية تطيل أمد الأزمة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T20:47+0000
2022-06-23T20:47+0000
2022-06-23T20:47+0000
روسيا
سيرغي لافروف
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
أخبار أوكرانيا
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وقال لافروف، في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية البيلاروسية، إن "غوتيريش يريد الاتفاق أولًا بشأن الحبوب الأوكرانية ثم الروسية".وأضاف "لا أحد يتعجل عندما يتعلق الأمر بنا. هذا الوضع يخلق مشكلات للكثير من الدول النامية".وأوضح أن "غوتيريش يحاول حل مشكلات تصدير الحبوب الأوكرانية من الموانئ دون الالتفات إلى الممرات الآمنة التي تعلن عنها روسيا يوميًا".وتعاني العديد من البلدان من شح إمدادات القمح، خاصة في ظل الأزمة القائمة في أوكرانيا، باعتبارها من أهم موردي القمح في العالم.وحذرت الأمم المتحدة من أزمة الغذاء عالمية بسبب نقص الحبوب، ويتهم الغرب روسيا بعرقلة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، بينما تنفي موسكو هذه الاتهامات بشكل قاطع. وتتهم روسيا سلطات كييف، بزرع الألغام في البحر الأسود ما يعيق حركة سفن الشحن هناك؛ موضحة أن أوكرانيا حرقت عمدا مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول، من أجل إلقاء اللوم على موسكو.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد صرح في وقت سابق، بأنه لا توجد مشاكل مع تصدير الحبوب من أوكرانيا وروسيا لا تتدخل في ذلك. وقال إنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-أسهل-طريقة-لتصدير-الحبوب-الأوكرانية-هي-عبر-بيلاروسيا-1064127257.html
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روسيا, سيرغي لافروف, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف: الأمين العام للأمم المتحدة يطيل أمد أزمة الحبوب بتصرفاته
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حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيال أزمة تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية تطيل أمد الأزمة.
وقال لافروف
، في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية البيلاروسية، إن "غوتيريش يريد الاتفاق أولًا بشأن الحبوب الأوكرانية ثم الروسية".
وأضاف "لا أحد يتعجل عندما يتعلق الأمر بنا. هذا الوضع يخلق مشكلات للكثير من الدول النامية".
وأكد لافروف أن "الأمين العام للأمم المتحدة يطيل أمد أزمة الحبوب بتصرفاته، ويجعل إرسال الحبوب إلى الدول التي تحتاج إليها في حكم المستحيل"، مضيفا "هذا شيء مؤسف".
وأوضح أن "غوتيريش يحاول حل مشكلات تصدير الحبوب الأوكرانية من الموانئ دون الالتفات إلى الممرات الآمنة التي تعلن عنها روسيا يوميًا".
وتعاني العديد من البلدان من شح إمدادات القمح، خاصة في ظل الأزمة القائمة في أوكرانيا، باعتبارها من أهم موردي القمح في العالم.
وحذرت الأمم المتحدة
من أزمة الغذاء عالمية بسبب نقص الحبوب، ويتهم الغرب روسيا بعرقلة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، بينما تنفي موسكو هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وتتهم روسيا سلطات كييف، بزرع الألغام في البحر الأسود ما يعيق حركة سفن الشحن هناك؛ موضحة أن أوكرانيا حرقت عمدا مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول، من أجل إلقاء اللوم على موسكو.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد صرح في وقت سابق، بأنه لا توجد مشاكل مع تصدير الحبوب
من أوكرانيا وروسيا لا تتدخل في ذلك. وقال إنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.