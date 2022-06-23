https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-يصف-الضربة-الإسرائيلية-على-مطار-دمشق-بأنها-حادث-خطير-1064085659.html
لافروف يصف الضربة الإسرائيلية على مطار دمشق بأنها حادث خطير
لافروف يصف الضربة الإسرائيلية على مطار دمشق بأنها حادث خطير
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الضربة الإسرائيلية على مطار مدني في سوريا، هي حادثة خطيرة للغاية، مما جعل من المستحيل لبعض الوقت إيصال شحنات... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T10:00+0000
2022-06-23T10:00+0000
2022-06-23T10:00+0000
سيرغي لافروف
أخبار سوريا اليوم
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وقالت وزارة النقل السورية الأسبوع الماضي، إن مدرج مطار دمشق والإنارة معطلان بعد هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضرر أحد مباني الركاب.وأضاف: "وجهنا نداءً مماثلًا إلى إسرائيل، وأثرنا مسألة ضرورة الامتثال للقرار 2254 من قبل جميع الدول في مجلس الأمن الدولي، وسنواصل الدفاع عن هذا الموقف في الاتصالات مع إسرائيل والدول الأخرى التي تشارك بطريقة ما في التسوية السورية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم
لافروف يصف الضربة الإسرائيلية على مطار دمشق بأنها حادث خطير
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الضربة الإسرائيلية على مطار مدني في سوريا، هي حادثة خطيرة للغاية، مما جعل من المستحيل لبعض الوقت إيصال شحنات إنسانية إلى سوريا، وطالبت موسكو إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي.
وقالت وزارة النقل السورية الأسبوع الماضي، إن مدرج مطار دمشق والإنارة معطلان بعد هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضرر أحد مباني الركاب.
وقال لافروف: "لسوء الحظ، فإن الحادث الأخير خطير للغاية. لقد كان هجومًا على مطار مدني، والذي أدى في الواقع إلى إغلاق هذا المطار لعدة أسابيع، بما في ذلك المشاكل التي نشأت بسبب عدم القدرة على توصيل البضائع الإنسانية".
وأضاف: "وجهنا نداءً مماثلًا إلى إسرائيل، وأثرنا مسألة ضرورة الامتثال للقرار 2254 من قبل جميع الدول في مجلس الأمن الدولي، وسنواصل الدفاع عن هذا الموقف في الاتصالات مع إسرائيل والدول الأخرى التي تشارك بطريقة ما في التسوية السورية".