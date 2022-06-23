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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/لا-جدوى-منها-الطيارون-الأوكرانيون-ينتقدون-المسيرات-الأمريكية-والتركية-1064071747.html
لا جدوى منها.. الطيارون الأوكرانيون ينتقدون المسيرات الأمريكية والتركية
لا جدوى منها.. الطيارون الأوكرانيون ينتقدون المسيرات الأمريكية والتركية
أفادت مجلة أمريكية عن مشاكل تعيق استخدام الطائرات المسيَّرة في أوكرانيا. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T04:31+0000
2022-06-23T04:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وفي ما يخص المسيرات الباهظة الثمن التي حصلت القوات الأوكرانية عليها من الولايات المتحدة الأمريكية ثمة خوف على مصيرها، إذ يخشى مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون أن لا تجد القوات الروسية التي تواصل عمليتها في أوكرانيا صعوبة في إسقاطها. وذكرت "فورن بولسي" نقلا عن طيارين أوكرانيين أن المسيرات الأمريكية قد تخرج من حيز الوجود بعد طلعة أو طلعتين في سماء أوكرانيا.ويخيم نفس الخطر على الطائرات المسيرة التي حصلت القوات الأوكرانية عليها من تركيا. فقد جعلها الدفاع الجوي الروسي غير مُجدية أو بالكاد، فلا تستخدمها القوات الأوكرانية إلا في أحيان نادرة.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
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الأخبار
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

لا جدوى منها.. الطيارون الأوكرانيون ينتقدون المسيرات الأمريكية والتركية

04:31 GMT 23.06.2022
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandtطائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
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أفادت مجلة أمريكية عن مشاكل تعيق استخدام الطائرات المسيَّرة في أوكرانيا.
وفي ما يخص المسيرات الباهظة الثمن التي حصلت القوات الأوكرانية عليها من الولايات المتحدة الأمريكية ثمة خوف على مصيرها، إذ يخشى مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون أن لا تجد القوات الروسية التي تواصل عمليتها في أوكرانيا صعوبة في إسقاطها. وذكرت "فورن بولسي" نقلا عن طيارين أوكرانيين أن المسيرات الأمريكية قد تخرج من حيز الوجود بعد طلعة أو طلعتين في سماء أوكرانيا.
ويخيم نفس الخطر على الطائرات المسيرة التي حصلت القوات الأوكرانية عليها من تركيا. فقد جعلها الدفاع الجوي الروسي غير مُجدية أو بالكاد، فلا تستخدمها القوات الأوكرانية إلا في أحيان نادرة.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
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Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:51 GMT
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