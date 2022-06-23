https://arabic.sputniknews.com/20220623/لبنان-بدء-الاستشارات-النيابية-لتسمية-الرئيس-المكلف-بتشكيل-الحكومة-1064077478.html

لبنان... بدء الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة

لبنان... بدء الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة

بدأت، اليوم الخميس، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية، في قصر بعبدا. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T07:43+0000

2022-06-23T07:43+0000

2022-06-23T07:43+0000

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، بدأ الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يكلف تأليف الحكومة الجديدة.من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب خلال لقائه بعون، أن "المرحلة استثنائية، ومن هذا المنطلق، لدينا مرشح هو الرئيس نجيب ميقاتي وهناك مرشح آخر، لكن بما أنه ليس هناك وضوح في المرحلة المستقبلية، لن أسمي أحدا".وفي وقت سابق، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان، اليوم الخميس، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرشح واقعي وفعلي لرئاسة الحكومة الجديدة كونه رئيس حكومة تصريف الأعمال في هذه المرحلة.وقال قبلان في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "هناك نوابا رشحوا الأستاذ نواف سلام، وهناك بعض النواب الذين يقولون إن لديهم مرشحين أيضاَ، وسنعلن عن اسم المرشح للتكليف بعد الانتهاء من الاستشارات النيابية، وهو ليس سريا كثيراً ولكن حفاظاً على سرية التداول التي حصلت أمس".وأشار إلى أن "تشكيل الحكومة الجديدة ليست بهذه البساطة الكاملة، وكما نعلم بعد الانتخابات النيابية وبعد الشعارات العالية السقف التي طرحت خلال الانتخابات هناك أناس أصبحوا أسيرة شعاراتهم وطروحاتهم السياسية، وهذا الأمر يضع عراقيل أمام التشكيل، ويصبح من الصعوبة أن يحصل تفاهم سريع على مسألة تشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن "واجبات اللبنانيين من كل القوى والتيارات وكل الكتل النيابية أن تكون حريصة على الخروج من الأزمة القائمة".

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