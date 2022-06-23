https://arabic.sputniknews.com/20220623/لبنان-نصر-الله-يستقبل-هنية-في-الضاحية-الجنوبية-بالعاصمة-بيروت-1064078915.html
لبنان... نصر الله يستقبل هنية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت
لبنان... نصر الله يستقبل هنية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت
استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والوفد المرافق له. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T08:15+0000
2022-06-23T08:15+0000
2022-06-23T08:15+0000
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وأفادت قناة المنار اللبنانية، بأنه "جرى استعراض لمختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة".وأشار إلى أن الجانبين أكدا على "تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية".يأتي ذلك غداة تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، باجتياح لبنان، قائلا إنه إذا طلب من جيش بلاده تنفيذ عملية عسكرية هناك فستكون "قوية ودقيقة"، وسيدفع "حزب الله" خلالها "ثمنا باهظا".كما كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، تفاصيل الحرب المقبلة مع لبنان، مؤكدا "جاهزية الخطط العملياتية".وقال كوخافي، في تصريحات في ذكرى "حرب لبنان الأولى"، "في الحرب المقبلة سيكون حجم الضربات في لبنان في قوة لم يشهدها وفي شكل مشابه ستكون قوة الاجتياح البري"، مشيرا إلى أن "هذه الحرب تعد علامة فارقة بتطور الحروب بين إسرائيل والدول العربية والتنظيمات الإرهابية".وكانت حركة "حماس"، دعت إلى "خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسكا وتأثيرا في معادلة الصراع مع العدو، وتشكيل حالة ردع مستمرة لدى الاحتلال تمنعه من التمدد وتحقيق أي من أهدافه، في ظل التفكك والانهيار الإسرائيلي".وأوضح الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم، أن "هذا يتطلب الإسراع في تشكيل جبهة وطنية عريضة، ترتكز إلى استراتيجية عمل وطني مقاوم بكل أدوات وأشكال المقاومة، والاستمرار في تعظيم الفعل المقاوم في كل ساحات الوطن لانتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/إسرائيل-تكشف-تفاصيل-الحرب-المقبلة-مع-لبنان-وتهدد-بـضربة-لم-يشهدها-من-قبل-1064078250.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, حركة حماس
لبنان... نصر الله يستقبل هنية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت
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استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والوفد المرافق له.
وأفادت قناة المنار اللبنانية
، بأنه "جرى استعراض لمختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة".
وأشار إلى أن الجانبين أكدا على "تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية".
يأتي ذلك غداة تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، باجتياح لبنان
، قائلا إنه إذا طلب من جيش بلاده تنفيذ عملية عسكرية هناك فستكون "قوية ودقيقة"، وسيدفع "حزب الله" خلالها "ثمنا باهظا".
كما كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، تفاصيل الحرب المقبلة مع لبنان
، مؤكدا "جاهزية الخطط العملياتية".
وقال كوخافي، في تصريحات في ذكرى "حرب لبنان الأولى"، "في الحرب المقبلة سيكون حجم الضربات في لبنان في قوة لم يشهدها وفي شكل مشابه ستكون قوة الاجتياح البري"، مشيرا إلى أن "هذه الحرب تعد علامة فارقة بتطور الحروب بين إسرائيل والدول العربية والتنظيمات الإرهابية".
وكانت حركة "حماس"، دعت إلى "خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسكا وتأثيرا في معادلة الصراع مع العدو، وتشكيل حالة ردع مستمرة لدى الاحتلال
تمنعه من التمدد وتحقيق أي من أهدافه، في ظل التفكك والانهيار الإسرائيلي".
وأوضح الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم، أن "هذا يتطلب الإسراع في تشكيل جبهة وطنية عريضة، ترتكز إلى استراتيجية عمل وطني مقاوم بكل أدوات وأشكال المقاومة، والاستمرار في تعظيم الفعل المقاوم في كل ساحات الوطن لانتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني".