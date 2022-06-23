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https://arabic.sputniknews.com/20220623/لماذا-تقتحم-القوات-الأوكرانية-جزيرة-صغيرة-1064085786.html
لماذا تقتحم القوات الأوكرانية جزيرة صغيرة؟
لماذا تقتحم القوات الأوكرانية جزيرة صغيرة؟
عادت كييف أخيرا لمحاولة استعادة السيطرة على جزيرة صغيرة في البحر الأسود. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T10:32+0000
2022-06-23T10:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتقع جزيرة زْمِييني على مقربة من مدينة أوديسا. وقد فرضت القوات الروسية سيطرتها على هذه الجزيرة حينما بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي. وأمرت كييف قواتها في بداية مايو/أيار الماضي بمهاجمة الحزيرة لاستعادة السيطرة عليها. وتكبد المهاجمون هزيمة مريرة. وحاولت القوات الأوكرانية قبل أيام الاستيلاء على جزيرة زْمِييني مرة أخرى. وباءت المحاولة الجديدة أيضا بالفشل.وعن سبب إصرار كييف على استعادة السيطرة على الجزيرة الصغيرة غير عابئة بخسائر قواتها في الأرواح، قال فلاديمير كوزين، عضو أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، للصحفيين إن جزيرة زْمِيِينيه تتيح لمَن يسيطر عليها وضع الطرق البحرية المؤدية إلى ميناء أوديسا وميناء نيكولايف تحت مراقبته. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، تتيح السيطرة على الجزيرة للقوات الأوكرانية أن تهاجم أجهزة الحفر البترولية الروسية الموجودة قربها في البحر الأسود.ونوه إلى أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من استعادة السيطرة على جزيرة زْمِييني لأن القوات الروسية تظل حريصة على الحفاظ عليها.
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رصد عسكري

لماذا تقتحم القوات الأوكرانية جزيرة صغيرة؟

10:32 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 10:33 GMT 23.06.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورأسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه
أسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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عادت كييف أخيرا لمحاولة استعادة السيطرة على جزيرة صغيرة في البحر الأسود.
وتقع جزيرة زْمِييني على مقربة من مدينة أوديسا. وقد فرضت القوات الروسية سيطرتها على هذه الجزيرة حينما بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي. وأمرت كييف قواتها في بداية مايو/أيار الماضي بمهاجمة الحزيرة لاستعادة السيطرة عليها. وتكبد المهاجمون هزيمة مريرة. وحاولت القوات الأوكرانية قبل أيام الاستيلاء على جزيرة زْمِييني مرة أخرى. وباءت المحاولة الجديدة أيضا بالفشل.
وعن سبب إصرار كييف على استعادة السيطرة على الجزيرة الصغيرة غير عابئة بخسائر قواتها في الأرواح، قال فلاديمير كوزين، عضو أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، للصحفيين إن جزيرة زْمِيِينيه تتيح لمَن يسيطر عليها وضع الطرق البحرية المؤدية إلى ميناء أوديسا وميناء نيكولايف تحت مراقبته. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، تتيح السيطرة على الجزيرة للقوات الأوكرانية أن تهاجم أجهزة الحفر البترولية الروسية الموجودة قربها في البحر الأسود.
ونوه إلى أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من استعادة السيطرة على جزيرة زْمِييني لأن القوات الروسية تظل حريصة على الحفاظ عليها.
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