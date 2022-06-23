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https://arabic.sputniknews.com/20220623/ليبيا-انتهاء-صلاحية-حكومة-الدبيبة-ومخاوف-من-تجدد-الحرب-الأهلية-1064097229.html
ليبيا... انتهاء صلاحية حكومة الدبيبة ومخاوف من تجدد الحرب الأهلية
ليبيا... انتهاء صلاحية حكومة الدبيبة ومخاوف من تجدد الحرب الأهلية
تناقش الحلقة انتهاء المدة القانونية التي استندت عليها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:17+0000
2022-06-23T12:17+0000
بانوراما
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ليبيا... إنتهاء صلاحية حكومة الدبيبة، ومخاوف من تجدد الحرب الأهلية
ليبيا.. إنتهاء صلاحية حكومة الدبيبة، ومخاوف من تجدد الحرب الأهلية
لكن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، الذي تتخذ حكومته من العاصمة طرابلس مقرا لها، يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب.وتتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين، وانتشار الميليشيات في أغلب المناطق في ليبيا.التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
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بانوراما, راديو, аудио

ليبيا... انتهاء صلاحية حكومة الدبيبة ومخاوف من تجدد الحرب الأهلية

12:17 GMT 23.06.2022
ليبيا... إنتهاء صلاحية حكومة الدبيبة، ومخاوف من تجدد الحرب الأهلية
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة انتهاء المدة القانونية التي استندت عليها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا تمتد إلى 22 يونيو/ حزيران الحالي.
لكن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، الذي تتخذ حكومته من العاصمة طرابلس مقرا لها، يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب.
وتتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين، وانتشار الميليشيات في أغلب المناطق في ليبيا.
يرى الخبير في الشأن الليبي، أبو القاسم الربو، بأن "انسداد أفق الحل السياسي قد يجعل الصراع المسلح أكثر السيناريوهات ترجيحًا".
كما أوضح الربو، في حديث لبرنامج "بانوراما" أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة لن يقدّم تنازلات سياسية، لأنه يرى أن المخرج يكمن في تشكيل حكومة من قبل برلمان منتخب، الشيء الذي لا تعتبر ليبيا مهيئة له في الظروف الحالية".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
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