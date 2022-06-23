https://arabic.sputniknews.com/20220623/ما-وظيفة-قطار-فولغا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الروسية-بأوكرانيا-1064095555.html
ما وظيفة قطار "فولغا" في منطقة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا؟
ما وظيفة قطار "فولغا" في منطقة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا؟
أعلنت إحدى قنوات التلفزيون الروسي عن وجود قطار يحمل اسم نهر فولغا في منطقة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:06+0000
2022-06-23T12:06+0000
2022-06-23T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويشبه قطار "فولغا" القطار المدرع المدجج بالأسلحة يملك ركابه أنواع الأسلحة النارية كافة. ويحتوي القطار المتكون من عربتين حتى على مدفع مضاد للطائرات. وتحميه ألواح فولاذية يتراوح سمكها بين 10 و20 مليمترا، وأكياس الرمل.ورغم أن قطار "فولغا" يبدو رهيبا إلا أن مهمته الرئيسية تتمثل في إزالة الألغام وترميم السكك الحديد التي تتعمد القوات الأوكرانية تدميرها حينما تتقهقر أمام قوات التحالف المناوئ لنظام الحكم الأوكراني التي تضم وحدات من قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والقوات الروسية.وقال ألكسندر، رئيس قطار "فولغا"، لقناة "زفيزدا"، إن ركاب قطار "فولغا" مهندسون عسكريون تخصُّصهم ترميم وإصلاح السكك الحديد. ويسير القطار حاليا على السكة التي تعمدت القوات الأوكرانية تخريبها. وتم إصلاح الدمار الذي أصابها لتعاود القطارات السير عليها. وتحمل القطارات حاليا ما تحتاجه القوات المقاتلة.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ما وظيفة قطار "فولغا" في منطقة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا؟
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أعلنت إحدى قنوات التلفزيون الروسي عن وجود قطار يحمل اسم نهر فولغا في منطقة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.
ويشبه قطار "فولغا" القطار المدرع المدجج بالأسلحة يملك ركابه أنواع الأسلحة النارية كافة. ويحتوي القطار المتكون من عربتين حتى على مدفع مضاد للطائرات. وتحميه ألواح فولاذية يتراوح سمكها بين 10 و20 مليمترا، وأكياس الرمل.
ورغم أن قطار "فولغا" يبدو رهيبا إلا أن مهمته الرئيسية تتمثل في إزالة الألغام وترميم السكك الحديد التي تتعمد القوات الأوكرانية تدميرها حينما تتقهقر أمام قوات التحالف المناوئ لنظام الحكم الأوكراني التي تضم وحدات من قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والقوات الروسية.
وقال
ألكسندر، رئيس قطار "فولغا"، لقناة "زفيزدا"، إن ركاب قطار "فولغا" مهندسون عسكريون تخصُّصهم ترميم وإصلاح السكك الحديد. ويسير القطار حاليا على السكة التي تعمدت القوات الأوكرانية تخريبها. وتم إصلاح الدمار الذي أصابها لتعاود القطارات السير عليها. وتحمل القطارات حاليا ما تحتاجه القوات المقاتلة.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.