https://arabic.sputniknews.com/20220623/مباحثات-تركية-باكستانية-لتعزيز-التعاون-الأمني-1064127374.html
مباحثات تركية باكستانية لتعزيز التعاون الأمني
مباحثات تركية باكستانية لتعزيز التعاون الأمني
أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مباحثات مع نظيره الباكستاني رانا ثناء الله خان، لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T20:36+0000
2022-06-23T20:36+0000
2022-06-23T20:36+0000
أخبار تركيا اليوم
باكستان
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وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، أن المباحثات أجريت خلال اتصال هاتفية، اليوم الخميس، بحسب وكالة "الأناضول".وخلال المباحثات أكد الجانبان أن المرحلة الجديدة ستشهد تطورا في العلاقات عميقة الجذور بين البلدين.كما شددا على أن التعاون مستمر في العديد من المجالات والأبعاد، خاصة على صعيد وزارتي الداخلية في البلدين، ومناخ العمل المثمر وبيئة الثقة المتبادلة.وناقش الوزيران أنشطة وفرص التعاون في المجال الأمني، لاسيما في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/مباحثات-تركية-باكستانية-لتعزيز-التعاون-العسكري-1062521236.html
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أخبار تركيا اليوم, باكستان
مباحثات تركية باكستانية لتعزيز التعاون الأمني
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أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مباحثات مع نظيره الباكستاني رانا ثناء الله خان، لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، أن المباحثات أجريت خلال اتصال هاتفية، اليوم الخميس، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وخلال المباحثات أكد الجانبان أن المرحلة الجديدة ستشهد تطورا في العلاقات عميقة الجذور بين البلدين.
كما شددا على أن التعاون مستمر في العديد من المجالات والأبعاد، خاصة على صعيد وزارتي الداخلية في البلدين، ومناخ العمل المثمر وبيئة الثقة المتبادلة.
وناقش الوزيران أنشطة وفرص التعاون في المجال الأمني، لاسيما في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية.