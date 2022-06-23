عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220623/مجموعة-بريكس-تدعو-الدول-الكبرى-لاتباع-سياسات-اقتصادية-مسؤولة-1064119088.html
مجموعة "بريكس" تدعو الدول الكبرى لاتباع سياسات اقتصادية مسؤولة
مجموعة "بريكس" تدعو الدول الكبرى لاتباع سياسات اقتصادية مسؤولة
دعت دول مجموعة "بريكس" اليوم الخميس، البلدان المتقدمة الكبرى إلى تبني سياسة اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية . 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T16:17+0000
2022-06-23T16:17+0000
روسيا
الصين
أخبار الهند اليوم
جنوب أفريقيا
أخبار البرازيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104391/58/1043915823_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_2a4aa39af036069c8c26095f01a91cf2.jpg
موسكو- سبوتنيك. وجاء في إعلان بكين للقمة الرابعة عشرة لدول "بريكس"، نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "نؤكد أن الحوكمة الاقتصادية العالمية ضرورية للبلدان لتحقيق التنمية المستدامة، ونذكّر بشأن دعم توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والدول ذات الأسواق الناشئة في عمليات صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير".وأكد أعضاء "بريكس" (روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا) دعمهم للدور الريادي لـ"مجموعة العشرين" في الحوكمة الاقتصادية العالمية وشددوا على أنها يجب أن تحافظ على استعدادها للاستجابة للتحديات العالمية الحالية.ودعت "بريكس" المجتمع الدولي إلى "تعزيز الشراكات مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي لإخراج الاقتصاد العالمي من الأزمة، وبناء انتعاش اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وشامل بعد انتشار الوباء".وأضاف البيان: "ندعو الدول المتقدمة الرئيسية إلى اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية من أجل تجنب العواقب الوخيمة على الدول النامية".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/قادة-بريكس-يعيدون-تأكيد-التزامهم-تجاه-عالم-خال-من-الأسلحة-النووية-1064107408.html
الصين
جنوب أفريقيا
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104391/58/1043915823_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_fb0e1b052eb64f905c5cf4e225327289.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, أخبار الهند اليوم, جنوب أفريقيا, أخبار البرازيل

مجموعة "بريكس" تدعو الدول الكبرى لاتباع سياسات اقتصادية مسؤولة

16:17 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل الحفل الافتتاحي لإنطلاق فعاليات قمة "بريكس" في البرازيل، 13 نوفمبر 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل الحفل الافتتاحي لإنطلاق فعاليات قمة بريكس في البرازيل، 13 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
دعت دول مجموعة "بريكس" اليوم الخميس، البلدان المتقدمة الكبرى إلى تبني سياسة اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية .
موسكو- سبوتنيك. وجاء في إعلان بكين للقمة الرابعة عشرة لدول "بريكس"، نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "نؤكد أن الحوكمة الاقتصادية العالمية ضرورية للبلدان لتحقيق التنمية المستدامة، ونذكّر بشأن دعم توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والدول ذات الأسواق الناشئة في عمليات صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير".
قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
قادة "بريكس" يعيدون تأكيد التزامهم تجاه عالم خال من الأسلحة النووية
14:28 GMT
وأكد أعضاء "بريكس" (روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا) دعمهم للدور الريادي لـ"مجموعة العشرين" في الحوكمة الاقتصادية العالمية وشددوا على أنها يجب أن تحافظ على استعدادها للاستجابة للتحديات العالمية الحالية.
ودعت "بريكس" المجتمع الدولي إلى "تعزيز الشراكات مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي لإخراج الاقتصاد العالمي من الأزمة، وبناء انتعاش اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وشامل بعد انتشار الوباء".
وأضاف البيان: "ندعو الدول المتقدمة الرئيسية إلى اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية من أجل تجنب العواقب الوخيمة على الدول النامية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала