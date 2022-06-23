https://arabic.sputniknews.com/20220623/مجموعة-بريكس-تدعو-الدول-الكبرى-لاتباع-سياسات-اقتصادية-مسؤولة-1064119088.html
مجموعة "بريكس" تدعو الدول الكبرى لاتباع سياسات اقتصادية مسؤولة
مجموعة "بريكس" تدعو الدول الكبرى لاتباع سياسات اقتصادية مسؤولة
دعت دول مجموعة "بريكس" اليوم الخميس، البلدان المتقدمة الكبرى إلى تبني سياسة اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية . 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T16:17+0000
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في إعلان بكين للقمة الرابعة عشرة لدول "بريكس"، نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "نؤكد أن الحوكمة الاقتصادية العالمية ضرورية للبلدان لتحقيق التنمية المستدامة، ونذكّر بشأن دعم توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والدول ذات الأسواق الناشئة في عمليات صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير".وأكد أعضاء "بريكس" (روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا) دعمهم للدور الريادي لـ"مجموعة العشرين" في الحوكمة الاقتصادية العالمية وشددوا على أنها يجب أن تحافظ على استعدادها للاستجابة للتحديات العالمية الحالية.ودعت "بريكس" المجتمع الدولي إلى "تعزيز الشراكات مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي لإخراج الاقتصاد العالمي من الأزمة، وبناء انتعاش اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وشامل بعد انتشار الوباء".وأضاف البيان: "ندعو الدول المتقدمة الرئيسية إلى اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية من أجل تجنب العواقب الوخيمة على الدول النامية".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/قادة-بريكس-يعيدون-تأكيد-التزامهم-تجاه-عالم-خال-من-الأسلحة-النووية-1064107408.html
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مجموعة "بريكس" تدعو الدول الكبرى لاتباع سياسات اقتصادية مسؤولة
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دعت دول مجموعة "بريكس" اليوم الخميس، البلدان المتقدمة الكبرى إلى تبني سياسة اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية .
موسكو- سبوتنيك
. وجاء في إعلان بكين للقمة الرابعة عشرة لدول "بريكس"، نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "نؤكد أن الحوكمة الاقتصادية العالمية ضرورية للبلدان لتحقيق التنمية المستدامة، ونذكّر بشأن دعم توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والدول ذات الأسواق الناشئة في عمليات صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع المعايير".
وأكد أعضاء "بريكس" (روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا) دعمهم للدور الريادي لـ"مجموعة العشرين" في الحوكمة الاقتصادية العالمية وشددوا على أنها يجب أن تحافظ على استعدادها للاستجابة للتحديات العالمية الحالية.
ودعت "بريكس
" المجتمع الدولي إلى "تعزيز الشراكات مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي لإخراج الاقتصاد العالمي من الأزمة، وبناء انتعاش اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وشامل بعد انتشار الوباء".
وأضاف البيان: "ندعو الدول المتقدمة الرئيسية إلى اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية من أجل تجنب العواقب الوخيمة على الدول النامية".