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مشكلة تقنية تحول بين كلمة رئيس الوزراء الهندي وزعماء "بريكس"
مشكلة تقنية تحول بين كلمة رئيس الوزراء الهندي وزعماء "بريكس"
توقف خطاب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في افتتاح قمة مجموعة "بريكس"، بسبب مشاكل تقنية في الصوت من الجانب الهندي. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T13:16+0000
2022-06-23T13:27+0000
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وكان خطاب مودي مقررًا بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ولكن بعد أن حول الرئيس الصيني شي جين بينغ الكلمة لرئيس الوزراء الهندي، انقطع الصوت من البث، ولم يقدر المشاركون في القمة وكذلك المشاهدون سماع مودي.وطلب منظمو القمة من مودي التحقق مما إذا كان كل شيء على ما يرام فيما يتعلق باتصاله، وتوقف الخطاب فيما بعد.وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالإضافة لزعماء البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمة مجموعة "بريكس" الرابعة عشرة عبر تقنية الفيديو.واعتبر الرئيس بوتين أن "نفوذ دول مجموعة بريكس في تزايد مستمر على المسرح العالمي، وذلك بسبب إمكاناتها السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والإنسانية الهائلة".كما أضاف بوتين أنه "فقط على أساس التعاون الصادق والمتبادل يمكن للمرء أن يبحث عن طرق للخروج من الأزمة التي تطورت في الاقتصاد العالمي "بسبب الأفعال الأنانية غير المدروسة للدول الفردية".منظمة بريكس هي مجموعة من خمسة بلدان: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. (تسمية BRICS تشكلت من الأحرف الأولى لأسماء الدول المذكورة).
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بوتين-عن-بريكس-روسيا-تدعم-مشروع-مبادرة-بكين-بشأن-بناء-الأعمال-على-أساس-الحوار--1064043349.html
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أخبار الهند اليوم, العالم

مشكلة تقنية تحول بين كلمة رئيس الوزراء الهندي وزعماء "بريكس"

13:16 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 13:27 GMT 23.06.2022)
© AP Photo / Mahesh Kumar A.رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
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توقف خطاب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في افتتاح قمة مجموعة "بريكس"، بسبب مشاكل تقنية في الصوت من الجانب الهندي.
وكان خطاب مودي مقررًا بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ولكن بعد أن حول الرئيس الصيني شي جين بينغ الكلمة لرئيس الوزراء الهندي، انقطع الصوت من البث، ولم يقدر المشاركون في القمة وكذلك المشاهدون سماع مودي.
وطلب منظمو القمة من مودي التحقق مما إذا كان كل شيء على ما يرام فيما يتعلق باتصاله، وتوقف الخطاب فيما بعد.
وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالإضافة لزعماء البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمة مجموعة "بريكس" الرابعة عشرة عبر تقنية الفيديو.
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
بوتين عن "بريكس": روسيا تدعم مشروع مبادرة بكين بشأن بناء الأعمال على أساس الحوار
أمس, 12:57 GMT
واعتبر الرئيس بوتين أن "نفوذ دول مجموعة بريكس في تزايد مستمر على المسرح العالمي، وذلك بسبب إمكاناتها السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والإنسانية الهائلة".
كما أضاف بوتين أنه "فقط على أساس التعاون الصادق والمتبادل يمكن للمرء أن يبحث عن طرق للخروج من الأزمة التي تطورت في الاقتصاد العالمي "بسبب الأفعال الأنانية غير المدروسة للدول الفردية".
منظمة بريكس هي مجموعة من خمسة بلدان: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. (تسمية BRICS تشكلت من الأحرف الأولى لأسماء الدول المذكورة).
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