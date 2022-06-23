https://arabic.sputniknews.com/20220623/مصر-الخميس-المقبل-إجازة-رسمية-بمناسبة-ذكرى-ثورة-30-يونيو-1064128680.html
مصر... الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
مصر... الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
أعلنت الحكومة المصرية، أن يوم الخميس المقبل سيكون إجازة رسمية في البلاد وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T21:12+0000
2022-06-23T21:12+0000
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وحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، أصدر رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بأن "يكون يوم الخميس المقبل الموافق 30 يونيو 2022 إجازة رسمية".كما أشار البيان إلى استمرار أعمال الامتحانات دون تغيير في مواعيدها.ويحتفل المصريون في هذا التاريخ من كل عام بذكرى ثورة 30 يونيو 2013 بعدما خرجوا إلى الشوارع وأطاحوا بحكم الأخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي.يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان قد وصف "ثورة 30 يونيو بأنها لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلاً، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض".
https://arabic.sputniknews.com/20200630/السيسي-ثورة-30-يونيو-أنقذت-هوية-مصر-من-الاختطاف-1045869833.html
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مصر... الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
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أعلنت الحكومة المصرية، أن يوم الخميس المقبل سيكون إجازة رسمية في البلاد وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري
، أصدر رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بأن "يكون يوم الخميس المقبل الموافق 30 يونيو 2022 إجازة رسمية".
وأوضح البيان أن "الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص".
كما أشار البيان إلى استمرار أعمال الامتحانات دون تغيير في مواعيدها.
ويحتفل المصريون في هذا التاريخ من كل عام بذكرى ثورة 30 يونيو 2013 بعدما خرجوا إلى الشوارع وأطاحوا بحكم الأخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي.
يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
كان قد وصف "ثورة 30 يونيو بأنها لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلاً، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض".