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مصر... الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
مصر... الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
أعلنت الحكومة المصرية، أن يوم الخميس المقبل سيكون إجازة رسمية في البلاد وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T21:12+0000
2022-06-23T21:12+0000
مصر
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وحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، أصدر رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بأن "يكون يوم الخميس المقبل الموافق 30 يونيو 2022 إجازة رسمية".كما أشار البيان إلى استمرار أعمال الامتحانات دون تغيير في مواعيدها.ويحتفل المصريون في هذا التاريخ من كل عام بذكرى ثورة 30 يونيو 2013 بعدما خرجوا إلى الشوارع وأطاحوا بحكم الأخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي.يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان قد وصف "ثورة 30 يونيو بأنها لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلاً، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض".
https://arabic.sputniknews.com/20200630/السيسي-ثورة-30-يونيو-أنقذت-هوية-مصر-من-الاختطاف-1045869833.html
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مصر... الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

21:12 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالنيل في القاهرة مصر
النيل في القاهرة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أعلنت الحكومة المصرية، أن يوم الخميس المقبل سيكون إجازة رسمية في البلاد وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، أصدر رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بأن "يكون يوم الخميس المقبل الموافق 30 يونيو 2022 إجازة رسمية".
وأوضح البيان أن "الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص".
كما أشار البيان إلى استمرار أعمال الامتحانات دون تغيير في مواعيدها.
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30 يونيو 2020, 11:35 GMT
ويحتفل المصريون في هذا التاريخ من كل عام بذكرى ثورة 30 يونيو 2013 بعدما خرجوا إلى الشوارع وأطاحوا بحكم الأخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي.
يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان قد وصف "ثورة 30 يونيو بأنها لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلاً، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض".
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