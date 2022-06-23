عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220623/مقتل-جنديين-في-اشتباكات-مع-حزب-العمال-الكردستاني-شرقي-تركيا-1064107042.html
مقتل جنديين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شرقي تركيا
مقتل جنديين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شرقي تركيا
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، مقتل إثنين من جنودها وإصابة ثالث في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T14:27+0000
2022-06-23T14:27+0000
حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049988449_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26d6167de167fe289a4480b206c703cd.jpg
وذكرت الوزارة، في بيان، أن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومسلحين من حزب العمال الكردستاني بولاية ديار بكر ضمن عملية "أرن 18" الأمنية، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 3 جنود تم نقلهم إلى المستشفى، حيث توفي إثنان منهم لاحقا متأثرين بإصابتهما.وأكدت الوزارة أن قوات الأمن التركية تواصل عمليتها بالمنطقة لملاحقة فلول المسلحين.وأطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني في يناير/ كانون الثاني 2021، ونسبت اسمها إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي لقي مصرعه على يد عناصر التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/تركيا-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-في-شمال-العراق-1062838094.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049988449_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3fc065a19d7ee4e167fd964ac5f4e176.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حزب العمال الكردستاني, أخبار تركيا اليوم

مقتل جنديين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شرقي تركيا

14:27 GMT 23.06.2022
© REUTERS / Murad Sezerانتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© REUTERS / Murad Sezer
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، مقتل إثنين من جنودها وإصابة ثالث في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومسلحين من حزب العمال الكردستاني بولاية ديار بكر ضمن عملية "أرن 18" الأمنية، بحسب وكالة "الأناضول".
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق
29 مايو, 08:20 GMT
وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 3 جنود تم نقلهم إلى المستشفى، حيث توفي إثنان منهم لاحقا متأثرين بإصابتهما.
وأكدت الوزارة أن قوات الأمن التركية تواصل عمليتها بالمنطقة لملاحقة فلول المسلحين.
وأطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني في يناير/ كانون الثاني 2021، ونسبت اسمها إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي لقي مصرعه على يد عناصر التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала