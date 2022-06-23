https://arabic.sputniknews.com/20220623/مقتل-جنديين-في-اشتباكات-مع-حزب-العمال-الكردستاني-شرقي-تركيا-1064107042.html
مقتل جنديين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شرقي تركيا
مقتل جنديين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شرقي تركيا
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، مقتل إثنين من جنودها وإصابة ثالث في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T14:27+0000
2022-06-23T14:27+0000
2022-06-23T14:27+0000
حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049988449_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26d6167de167fe289a4480b206c703cd.jpg
وذكرت الوزارة، في بيان، أن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومسلحين من حزب العمال الكردستاني بولاية ديار بكر ضمن عملية "أرن 18" الأمنية، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 3 جنود تم نقلهم إلى المستشفى، حيث توفي إثنان منهم لاحقا متأثرين بإصابتهما.وأكدت الوزارة أن قوات الأمن التركية تواصل عمليتها بالمنطقة لملاحقة فلول المسلحين.وأطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني في يناير/ كانون الثاني 2021، ونسبت اسمها إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي لقي مصرعه على يد عناصر التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/تركيا-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-في-شمال-العراق-1062838094.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049988449_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3fc065a19d7ee4e167fd964ac5f4e176.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حزب العمال الكردستاني, أخبار تركيا اليوم
مقتل جنديين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شرقي تركيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، مقتل إثنين من جنودها وإصابة ثالث في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومسلحين من حزب العمال الكردستاني
بولاية ديار بكر ضمن عملية "أرن 18" الأمنية، بحسب وكالة "الأناضول".
وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 3 جنود تم نقلهم إلى المستشفى، حيث توفي إثنان منهم لاحقا متأثرين بإصابتهما.
وأكدت الوزارة أن قوات الأمن التركية تواصل عمليتها بالمنطقة لملاحقة فلول المسلحين.
وأطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني في يناير/ كانون الثاني 2021، ونسبت اسمها إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي لقي مصرعه على يد عناصر التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.