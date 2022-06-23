https://arabic.sputniknews.com/20220623/ملك-الأردن-يجري-مباحثات-مع-رئيس-دولة-الإمارات-1064117967.html
ملك الأردن يجري مباحثات مع رئيس دولة الإمارات
ملك الأردن يجري مباحثات مع رئيس دولة الإمارات
التقى ملك الأردن عبد الله الثاني في أبوظبي، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T15:53+0000
2022-06-23T15:53+0000
2022-06-23T15:53+0000
أخبار الأردن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وخلال اللقاء الذي عقد بقصر الشاطئ، أشار ملك الأردن إلى عمق العلاقات التاريخية المتميزة والراسخة بين البلدين والشعبين، والحرص على تعزيزها، بحسب موقع قناة "المملكة".واستعرض الجانبان آفاق التعاون بين البلدين وفرص تنميته في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية، خاصة أن دولة الإمارات من أكبر المستثمرين في المملكة.كما تم التأكيد خلال اللقاء على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وأكد ملك الأردن ورئيس الإمارات أهمية العمل على تعزيز التعاون ودفعه إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالحهما المشتركة.وأشاد ملك الأردن بجهود رئيس الإمارات في تعزيز مسيرة التقدم والتطوير في بلاده، وحرصه على تحقيق الازدهار للشعب الإماراتي وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/ما-أهمية-الشراكة-الصناعية-بين-الإمارات-ومصر-والأردن-وفوائدها-الاقتصادية؟-1062903315.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
ملك الأردن يجري مباحثات مع رئيس دولة الإمارات
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التقى ملك الأردن عبد الله الثاني في أبوظبي، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال اللقاء الذي عقد بقصر الشاطئ، أشار ملك الأردن إلى عمق العلاقات التاريخية المتميزة والراسخة بين البلدين والشعبين، والحرص على تعزيزها، بحسب موقع قناة "المملكة"
.
واستعرض الجانبان آفاق التعاون بين البلدين وفرص تنميته في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية، خاصة أن دولة الإمارات من أكبر المستثمرين في المملكة.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد ملك الأردن ورئيس الإمارات أهمية العمل على تعزيز التعاون ودفعه إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وأشاد ملك الأردن بجهود رئيس الإمارات في تعزيز مسيرة التقدم والتطوير في بلاده، وحرصه على تحقيق الازدهار للشعب الإماراتي وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.