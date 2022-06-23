https://arabic.sputniknews.com/20220623/مهاجر-مغربي-يلقى-حتفه-بعد-عمل-بطولي-1064102691.html
مهاجر مغربي يلقى حتفه بعد عمل بطولي
مهاجر مغربي يلقى حتفه بعد عمل بطولي
لقي المهاجر المغربي رحال عماري حتفه بعد إنقاذ الطفلين في عرض البحر جنوبي إيطاليا جراء ابتلاعه كمية مياه كبيرة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T13:45+0000
2022-06-23T13:45+0000
2022-06-23T13:45+0000
إيطاليا
منوعات
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قام المهاجر المغربي بالديار الإيطالية، يوم الثلاثاء 7 يونيو/ حزيران 2022، بإنقاذ طفلين جرفتهما أمواج البحر في شاطئ ببلدة كاستيل فولتورنو نواحي مدينة كازيرتا، من موت محقق، ثم لقي مصرعه غرقًا.وبحسب تقارير إعلامية في المغرب وإيطاليا، فإن عماري كان يشتغل منذ حوالي 20 سنة منقذا في الشاطئ ذاته، قبل أن يتحول إلى أحد المشرفين على إدارته.ووفق التقارير ذاتها، فقد سمع عماري أن أبوين يستغيثان بسبب غرق ابنيهما، ليتدخل وينقذ الطفل الأول بسرعة، ويعود للثاني وينجح في العملية.وبعد ذلك وصل المهاجر المغربي إلى الشاطئ وأغمي عليه.هذا، وتقدمت السفارة الإيطالية في الرباط، بالتعزية في رحيل عماري، في حين أطلق نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي وسم (هاشتاغ) "وداعاً رحال"، عرفانا بتضحية المهاجر المغربي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, منوعات
مهاجر مغربي يلقى حتفه بعد عمل بطولي
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لقي المهاجر المغربي رحال عماري حتفه بعد إنقاذ الطفلين في عرض البحر جنوبي إيطاليا جراء ابتلاعه كمية مياه كبيرة.
قام المهاجر المغربي بالديار الإيطالية، يوم الثلاثاء 7 يونيو/ حزيران 2022، بإنقاذ طفلين جرفتهما أمواج البحر في شاطئ ببلدة كاستيل فولتورنو نواحي مدينة كازيرتا
، من موت محقق، ثم لقي مصرعه غرقًا.
وبحسب تقارير إعلامية في المغرب وإيطاليا، فإن عماري كان يشتغل منذ حوالي 20 سنة منقذا في الشاطئ ذاته، قبل أن يتحول إلى أحد المشرفين على إدارته.
ووفق التقارير ذاتها، فقد سمع عماري أن أبوين يستغيثان بسبب غرق ابنيهما، ليتدخل وينقذ الطفل الأول بسرعة، ويعود للثاني
وينجح في العملية.
وبعد ذلك وصل المهاجر المغربي إلى الشاطئ وأغمي عليه.
هذا، وتقدمت السفارة الإيطالية في الرباط، بالتعزية في رحيل عماري، في حين أطلق نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي وسم (هاشتاغ) "وداعاً رحال"، عرفانا بتضحية المهاجر المغربي.