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https://arabic.sputniknews.com/20220623/مولدوفا-عملية-الاندماج-مع-الاتحاد-الأوروبي-قد-تستغرق-أكثر-من-10-سنوات--1064071199.html
مولدوفا: عملية الاندماج مع الاتحاد الأوروبي قد تستغرق أكثر من 10 سنوات
مولدوفا: عملية الاندماج مع الاتحاد الأوروبي قد تستغرق أكثر من 10 سنوات
قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية المولدوفي، نيكولاي بوبيسكو، إن عملية انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق أكثر من عشر سنوات. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T02:04+0000
2022-06-23T02:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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تشيسيناو - سبوتنيك. وقال بوبيسكو على قناة مولدوفا 1 التلفزيونية: "ستستمر عمليتنا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات، وربما عقد من الزمان، وربما لفترة أطول".وأضاف: "سنواصل العمل طوال هذا الوقت على إعادة إدماج ترانسنيستريا"، مشيرا "ستبذل الجهود في هذه العمليات بالتوازي".وقال إنه يأمل أن تحصل البلاد على وضع مرشح للاتحاد الأوروبي وأن تتمكن من الاستفادة من العديد من المزايا، مثل إلغاء التجوال مع الدول الأوروبية".وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، إن المفوضية أوصت بمنح مولدوفا وأوكرانيا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.ومن المقرر أن يتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قرار منح أو رفض وضع المرشحين لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا في القمة التي ستعقد في بروكسل في الفترة من 23 إلى 24 يونيو، مع مراعاة توصية المفوضية الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/مفوضية-الاتحاد-الأوروبي-توصي-بمنح-وضع-المرشح-لأوكرانيا-ومولدوفا-1063750366.html
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أخبار أوكرانيا

مولدوفا: عملية الاندماج مع الاتحاد الأوروبي قد تستغرق أكثر من 10 سنوات

02:04 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar / الذهاب إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar
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قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية المولدوفي، نيكولاي بوبيسكو، إن عملية انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق أكثر من عشر سنوات.
تشيسيناو - سبوتنيك. وقال بوبيسكو على قناة مولدوفا 1 التلفزيونية: "ستستمر عمليتنا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات، وربما عقد من الزمان، وربما لفترة أطول".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
مفوضية الاتحاد الأوروبي توصي بمنح وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا
17 يونيو, 00:13 GMT
وأضاف: "سنواصل العمل طوال هذا الوقت على إعادة إدماج ترانسنيستريا"، مشيرا "ستبذل الجهود في هذه العمليات بالتوازي".
وقال إنه يأمل أن تحصل البلاد على وضع مرشح للاتحاد الأوروبي وأن تتمكن من الاستفادة من العديد من المزايا، مثل إلغاء التجوال مع الدول الأوروبية".
وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، إن المفوضية أوصت بمنح مولدوفا وأوكرانيا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قرار منح أو رفض وضع المرشحين لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا في القمة التي ستعقد في بروكسل في الفترة من 23 إلى 24 يونيو، مع مراعاة توصية المفوضية الأوروبية.
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