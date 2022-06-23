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ميانمار... نقل زعيمة البلاد المخلوعة إلى السجن الانفرادي
ميانمار... نقل زعيمة البلاد المخلوعة إلى السجن الانفرادي
أعلنت السلطات في ميانمار نقل زعيمة البلاد المخلوعة، أونغ سان سو كي، إلى السجن الانفرادي. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T09:22+0000
2022-06-23T09:23+0000
العالم
جيش ميانمار
السجن
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وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، زاو مين تون، في بيان اليوم الخميس، إن زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سو كي نُقلت إلى سجن وتم وضعها في الحبس الانفرادي: "بموجب القانون، تم التأكيد على نقلها (سو كي) إلى السجن. ووضعت في سجن منفصل جيدًا".يذكر أن أونغ سان سو كي اعتقلت في الأول من فبراير/شباط 2021 عندما استولى الجيش على الحكم من حكومتها المنتخبة. وكانت في البداية قيد الإقامة الجبرية في منزلها بالعاصمة، لكنها نقلت لاحقا إلى موقع آخر وعلى مدار العام الماضي، احتجزت في موقع غير معلوم في نايبيداو، ويعتقد أن الموقع قاعدة عسكرية.وتحاكم سو كي بعدة تهم منها الفساد في محكمة خاصة بالعاصمة، وبدأت جلساتها يوم 24 مايو/أيار 2021. كل تهمة من 11 تهمة فساد تواجهها تحمل عقوبة السجن حتى 15 سنة.وحكم عليها بالفعل بالسجن 11 عاما، بعد إدانتها بتهم الاستيراد والحيازة غير القانونية لأجهزة "وكي توكي" وانتهاك قيود كورونا. فضلا عن تهم الفساد المستمرة، اتهمت أيضا بالاحتيال الانتخابي وانتهاك قانون الأسرار الرسمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/ميانمار-الحكم-على-زعيمة-البلاد-المعزولة-بالسجن-خمس-سنوات-إضافية-بتهمة-الفساد-1061654992.html
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العالم, جيش ميانمار, السجن

ميانمار... نقل زعيمة البلاد المخلوعة إلى السجن الانفرادي

09:22 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 23.06.2022)
© AFP 2022 / STRزعيمة ميانمار
زعيمة ميانمار - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / STR
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أعلنت السلطات في ميانمار نقل زعيمة البلاد المخلوعة، أونغ سان سو كي، إلى السجن الانفرادي.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، زاو مين تون، في بيان اليوم الخميس، إن زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سو كي نُقلت إلى سجن وتم وضعها في الحبس الانفرادي: "بموجب القانون، تم التأكيد على نقلها (سو كي) إلى السجن. ووضعت في سجن منفصل جيدًا".
يذكر أن أونغ سان سو كي اعتقلت في الأول من فبراير/شباط 2021 عندما استولى الجيش على الحكم من حكومتها المنتخبة. وكانت في البداية قيد الإقامة الجبرية في منزلها بالعاصمة، لكنها نقلت لاحقا إلى موقع آخر وعلى مدار العام الماضي، احتجزت في موقع غير معلوم في نايبيداو، ويعتقد أن الموقع قاعدة عسكرية.
وتحاكم سو كي بعدة تهم منها الفساد في محكمة خاصة بالعاصمة، وبدأت جلساتها يوم 24 مايو/أيار 2021. كل تهمة من 11 تهمة فساد تواجهها تحمل عقوبة السجن حتى 15 سنة.
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وحكم عليها بالفعل بالسجن 11 عاما، بعد إدانتها بتهم الاستيراد والحيازة غير القانونية لأجهزة "وكي توكي" وانتهاك قيود كورونا. فضلا عن تهم الفساد المستمرة، اتهمت أيضا بالاحتيال الانتخابي وانتهاك قانون الأسرار الرسمية.
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