https://arabic.sputniknews.com/20220623/ميقاتي-قادرون-معا-على-انتشال-البلد-من-أزماته-1064115648.html
ميقاتي: قادرون معا على انتشال البلد من أزماته
ميقاتي: قادرون معا على انتشال البلد من أزماته
وقال ميقاتي، في كلمة له عقب تلقيه التكليف بتشكيل الحكومة من الرئيس اللبناني ميشال عون، "قادرون معا على انتشال البلاد من أزماتها... لبنان لن يموت وسيتغلب على... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T14:53+0000
2022-06-23T14:53+0000
2022-06-23T14:53+0000
العالم العربي
رئيس الوزراء
إنهيار
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وقال ميقاتي، في كلمة له عقب تلقيه التكليف بتشكيل الحكومة من الرئيس اللبناني ميشال عون، "قادرون معا على انتشال البلاد من أزماتها... لبنان لن يموت وسيتغلب على محنته ولن نتركه ينهار"، مضيفا "أصبحنا أمام تحدي الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي".وأكد ميقاتي أن "صندوق النقد الدولي هو المعبر الأساسي للإنقاذ وبدون الاتفاق معه لن تكون فرص الإنقاذ متاحة".وتابع "لم نعد نملك ترف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب. أضعنا ما يكفي من الوقت وخسرنا الكثير من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة، التي لطالما كان موقفها واحدا وواضحا: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم".كلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالي نجيب ميقاتي، بتأليف الحكومة لولاية ثانية وذلك بعد أن حصل على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الملزمة.ونال ميقاتي 54 صوتا مقابل 46 ورقة بيضاء و25 صوت للمرشح نواف سلام، و صوتا واحدا لسعد الحريري، وصوتا واحدا لروعة الحلاب.وكانت الاستشارات النيابية الملزمة قد انطلقت صباحا في القصر الجمهوري، وذلك بعد حوالي الشهر ونصف الشهر على انتخاب البرلمان الجديد.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/الكشف-عن-النتيجة-النهائية-للاستشارات-النيابية-الملزمة-لتسمية-رئيس-حكومة-جديد-في-لبنان-1064104627.html
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العالم العربي, رئيس الوزراء, إنهيار
ميقاتي: قادرون معا على انتشال البلد من أزماته
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وقال ميقاتي، في كلمة له عقب تلقيه التكليف بتشكيل الحكومة من الرئيس اللبناني ميشال عون، "قادرون معا على انتشال البلاد من أزماتها... لبنان لن يموت وسيتغلب على محنته ولن نتركه ينهار"، مضيفا "أصبحنا أمام تحدي الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي".
وأكد ميقاتي أن "صندوق النقد الدولي هو المعبر الأساسي للإنقاذ وبدون الاتفاق معه لن تكون فرص الإنقاذ متاحة".
وتابع "لم نعد نملك ترف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب. أضعنا ما يكفي من الوقت وخسرنا الكثير من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة، التي لطالما كان موقفها واحدا وواضحا: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم".
كلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالي نجيب ميقاتي، بتأليف الحكومة لولاية ثانية وذلك بعد أن حصل على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الملزمة.
ونال ميقاتي 54 صوتا مقابل 46 ورقة بيضاء و25 صوت للمرشح نواف سلام، و صوتا واحدا لسعد الحريري، وصوتا واحدا لروعة الحلاب.
وكانت الاستشارات النيابية الملزمة قد انطلقت صباحا في القصر الجمهوري، وذلك بعد حوالي الشهر ونصف الشهر على انتخاب البرلمان الجديد.