https://arabic.sputniknews.com/20220623/نائبة-رئيس-المفوضية-الأوروبية-العقوبات-المفروضة-على-آر-تي-وسبوتنيك-مؤقتة-1064073564.html
نائبة رئيس المفوضية الأوروبية: العقوبات المفروضة على "آر تي" و"سبوتنيك" مؤقتة
نائبة رئيس المفوضية الأوروبية: العقوبات المفروضة على "آر تي" و"سبوتنيك" مؤقتة
قالت فيرا يوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، إن العقوبات ضد "آر تي" و"سبوتنيك" وثلاث قنوات تلفزيونية روسية أخرى هي إجراء مؤقت. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T06:29+0000
2022-06-23T06:29+0000
2022-06-23T06:34+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
قناة rt
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وقالت في مؤتمر في المجلس الأطلسي في واشنطن: "قررنا فرض عقوبات على RT وسبوتنيك، وقررنا إضافة ثلاث قنوات أخرى إلى قائمة العقوبات ... لكن هذا مؤقت، يمكننا العودة (إلى قضية رفع العقوبات - محرر) بعد تهدئة الوضع".حظر الاتحاد الأوروبي في 2 مارس / آذار توزيع إشارة ومحتوى "آر تي" و"سبوتنيك" على خلفية العملية الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص، تم إدراج المنظمات التالية في مرفق القرار: "آر تي" - روسيا اليوم الإنجليزية، وروسيا اليوم البريطانية، وروسيا اليوم الألمانية، وروسيا اليوم الفرنسية وروسيا اليوم الإسبانية، وكذلك "سبوتنيك" دون إعطاء تفاصيل.كما علق الاتحاد الأوروبي البث على أراضيه لثلاث قنوات تلفزيونية حكومية روسية: "Rossiya RTR / RTR Planeta" و"Rossiya 24" و"TV Center - International".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, قناة rt
نائبة رئيس المفوضية الأوروبية: العقوبات المفروضة على "آر تي" و"سبوتنيك" مؤقتة
06:29 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 06:34 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
قالت فيرا يوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، إن العقوبات ضد "آر تي" و"سبوتنيك" وثلاث قنوات تلفزيونية روسية أخرى هي إجراء مؤقت.
وقالت في مؤتمر في المجلس الأطلسي في واشنطن: "قررنا فرض عقوبات على RT وسبوتنيك، وقررنا إضافة ثلاث قنوات أخرى إلى قائمة العقوبات ... لكن هذا مؤقت، يمكننا العودة (إلى قضية رفع العقوبات - محرر) بعد تهدئة الوضع".
حظر الاتحاد الأوروبي في 2 مارس / آذار توزيع إشارة ومحتوى "آر تي" و"سبوتنيك" على خلفية العملية الروسية لنزع السلاح من أوكرانيا، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص، تم إدراج المنظمات التالية في مرفق القرار: "آر تي" - روسيا اليوم الإنجليزية، وروسيا اليوم البريطانية، وروسيا اليوم الألمانية، وروسيا اليوم الفرنسية وروسيا اليوم الإسبانية، وكذلك "سبوتنيك" دون إعطاء تفاصيل.
كما علق الاتحاد الأوروبي البث على أراضيه لثلاث قنوات تلفزيونية حكومية روسية: "Rossiya RTR / RTR Planeta" و"Rossiya 24" و"TV Center - International".