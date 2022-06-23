https://arabic.sputniknews.com/20220623/نائبة-رئيس-الوزراء-تقدر-عدد-الأسرى-الأوكرانيين-1064073375.html
نائبة رئيس الوزراء تقدر عدد الأسرى الأوكرانيين
نائبة رئيس الوزراء تقدر عدد الأسرى الأوكرانيين
تتكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في مواجهات مع قوات التحالف المناوئ لنظام الحكم الأوكراني (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان وروسيا). 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T06:14+0000
2022-06-23T06:14+0000
2022-06-23T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقد وقع العديد من عناصر القوات الأوكرانية في أسر محرري منطقة دونباس من سيطرة نظام كييف. وحسب المعلومات المتوفرة لدى نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، فقد وقع نحو ألفي عسكري أوكراني في أسر قوات التحالف التي تواصل التقدم في شرق أوكرانيا. وقالت على شبكة تلفزيون "أوكرانيا 24":وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
نائبة رئيس الوزراء تقدر عدد الأسرى الأوكرانيين
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تتكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في مواجهات مع قوات التحالف المناوئ لنظام الحكم الأوكراني (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان وروسيا).
وقد وقع العديد من عناصر القوات الأوكرانية في أسر محرري منطقة دونباس من سيطرة نظام كييف. وحسب المعلومات المتوفرة لدى نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، فقد وقع نحو ألفي عسكري أوكراني في أسر قوات التحالف التي تواصل التقدم في شرق أوكرانيا. وقالت
على شبكة تلفزيون "أوكرانيا 24":
حسب المعلومات المؤكدة فإن حوالي ألفين من عسكريينا هم اليوم أسرى لدى الروس.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.