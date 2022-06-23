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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/نائبة-رئيس-الوزراء-تقدر-عدد-الأسرى-الأوكرانيين-1064073375.html
نائبة رئيس الوزراء تقدر عدد الأسرى الأوكرانيين
نائبة رئيس الوزراء تقدر عدد الأسرى الأوكرانيين
تتكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في مواجهات مع قوات التحالف المناوئ لنظام الحكم الأوكراني (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان وروسيا). 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T06:14+0000
2022-06-23T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقد وقع العديد من عناصر القوات الأوكرانية في أسر محرري منطقة دونباس من سيطرة نظام كييف. وحسب المعلومات المتوفرة لدى نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، فقد وقع نحو ألفي عسكري أوكراني في أسر قوات التحالف التي تواصل التقدم في شرق أوكرانيا. وقالت على شبكة تلفزيون "أوكرانيا 24":وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
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أخبار أوكرانيا

نائبة رئيس الوزراء تقدر عدد الأسرى الأوكرانيين

06:14 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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تتكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في مواجهات مع قوات التحالف المناوئ لنظام الحكم الأوكراني (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان وروسيا).
وقد وقع العديد من عناصر القوات الأوكرانية في أسر محرري منطقة دونباس من سيطرة نظام كييف. وحسب المعلومات المتوفرة لدى نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، فقد وقع نحو ألفي عسكري أوكراني في أسر قوات التحالف التي تواصل التقدم في شرق أوكرانيا. وقالت على شبكة تلفزيون "أوكرانيا 24":
حسب المعلومات المؤكدة فإن حوالي ألفين من عسكريينا هم اليوم أسرى لدى الروس.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
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Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
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