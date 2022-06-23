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https://arabic.sputniknews.com/20220623/نقابة-المهن-الموسيقية-ترد-على-أنباء-خطف-وتعذيب-المطربة-المصرية-آمال-ماهر-1064125780.html
نقابة المهن الموسيقية ترد على أنباء "خطف وتعذيب" المطربة المصرية آمال ماهر
نقابة المهن الموسيقية ترد على أنباء "خطف وتعذيب" المطربة المصرية آمال ماهر
خرجت نقابة المهن الموسيقية في مصر، اليوم الخميس، لحسم أنباء حول خطف الفنانة آمال ماهر ‏وتعذيبها.‏ 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T19:39+0000
2022-06-23T19:39+0000
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وذكرت النقابة في بيان لها أنها "تواصلت مع أسرة آمال ماهر، وأكدت عدم صحة الشائعات تماما، وأوضحوا أن آمال ماهر تعيش حياة هادئة بين أسرتها"، وفقا صحيفة "المصري اليوم".وأهابت نقابة المهن الموسيقية في مصر بجمهور آمال ماهر ومحبيها "عدم الانخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخرا بكافة وسائل التواصل الاجتماعي".كما أكدت "أنها لم تكن بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه، وأنها دائما سند لكل أعضائها".وفي سياق متصل، قالت المطربة المصرية، نادية مصطفى، في منشور لها على "فيسبوك" أنها أجرت مكالمة مع والدة آمال ماهر وشقيقها، وأكدا لها أنها بخير، وأنها ستقوم بعمل لقاء مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي تراه مناسبا.يأتي بيان نقابة المهن الموسيقية في مصر، ومنشور نادية مصطفى، بعد انتشار العديد من الأنباء حول خطف آمال ماهر وحبسها بأحد السجون على الطريق الصحراوي، وتعرضها للتعذيب من قبل إحدى الشخصيات المهمة، وفقا بوابة "أخبار اليوم" المصرية.وفي شهر فبراير/ شباط، أعلنت الفنانة المصرية، آمال ماهر، عودتها للغناء بعد مرور أقل من عام على إعلان اعتزالها.‏وجاء إعلان آمال ماهر بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.وكتبت آمال ماهر عبر حسابها بموقع "تويتر" لجمهورها وقتها أنها "تعدهم بأن تكون معهم وبينهم قريبا لأن هذا هو مكانها، وأكدت أن معجبيها هم من تستمد الحب والعطاء منهم".
https://arabic.sputniknews.com/20210609/آمال-ماهر-لجمهورها-أنتم-سبب-قوتي-في-أضعف-لحظات-حياتي-1049204102.html
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

نقابة المهن الموسيقية ترد على أنباء "خطف وتعذيب" المطربة المصرية آمال ماهر

19:39 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUBالفنانة المصرية، آمال ماهر
الفنانة المصرية، آمال ماهر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
الفنانة المصرية، آمال ماهر
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUB
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خرجت نقابة المهن الموسيقية في مصر، اليوم الخميس، لحسم أنباء حول خطف الفنانة آمال ماهر ‏وتعذيبها.‏
وذكرت النقابة في بيان لها أنها "تواصلت مع أسرة آمال ماهر، وأكدت عدم صحة الشائعات تماما، وأوضحوا أن آمال ماهر تعيش حياة هادئة بين أسرتها"، وفقا صحيفة "المصري اليوم".
وأهابت نقابة المهن الموسيقية في مصر بجمهور آمال ماهر ومحبيها "عدم الانخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخرا بكافة وسائل التواصل الاجتماعي".
كما أكدت "أنها لم تكن بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه، وأنها دائما سند لكل أعضائها".
وفي سياق متصل، قالت المطربة المصرية، نادية مصطفى، في منشور لها على "فيسبوك" أنها أجرت مكالمة مع والدة آمال ماهر وشقيقها، وأكدا لها أنها بخير، وأنها ستقوم بعمل لقاء مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي تراه مناسبا.
يأتي بيان نقابة المهن الموسيقية في مصر، ومنشور نادية مصطفى، بعد انتشار العديد من الأنباء حول خطف آمال ماهر وحبسها بأحد السجون على الطريق الصحراوي، وتعرضها للتعذيب من قبل إحدى الشخصيات المهمة، وفقا بوابة "أخبار اليوم" المصرية.
المطربة المصرية آمال ماهر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2021
آمال ماهر لجمهورها: أنتم سبب قوتي في أضعف لحظات حياتي
9 يونيو 2021, 13:05 GMT
وفي شهر فبراير/ شباط، أعلنت الفنانة المصرية، آمال ماهر، عودتها للغناء بعد مرور أقل من عام على إعلان اعتزالها.‏
وجاء إعلان آمال ماهر بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.
وكتبت آمال ماهر عبر حسابها بموقع "تويتر" لجمهورها وقتها أنها "تعدهم بأن تكون معهم وبينهم قريبا لأن هذا هو مكانها، وأكدت أن معجبيها هم من تستمد الحب والعطاء منهم".
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