عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220623/هذا-السعودي-فوق-فوق-حفل-عشاء-أقامه-أردوغان-لمحمد-بن-سلمان-يثير-تفاعلا-فيديو-1064120327.html
"هذا السعودي فوق فوق"... حفل عشاء أقامه أردوغان لمحمد بن سلمان يثير تفاعلا... فيديو
"هذا السعودي فوق فوق"... حفل عشاء أقامه أردوغان لمحمد بن سلمان يثير تفاعلا... فيديو
أثار مقطع فيديو من العشاء الذي أقامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي زار تركيا مؤخرا تفاعلا على مواقع التواصل... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T16:46+0000
2022-06-23T16:46+0000
أخبار تركيا اليوم
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061740394_0:0:1788:1006_1920x0_80_0_0_cd9ccdbcb37a85b8b306423b170b99af.jpg
الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل نشره بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي على صفحته الرسمية بتويتر.وأرفق عساكر الفيديو بتعليق "تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان..".وتابع عساكر: "المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير".ويظهر مقطع الفيديو جلوس ولي العهد السعودي والرئيس التركي لوحدهما على طاولة العشاء مع وجود مترجم بينهما.وقد أثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين السعوديين الذين أعربوا عن فخرهم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متمنيين له التوفيق والنجاح.وعقب الزيارة أصدر الجانبان السعودي والتركي بيانا مشتركا أكدا فيه على "إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061740394_0:0:1788:1342_1920x0_80_0_0_bba46274812af0adb96614d9afe23aaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, رجب طيب أردوغان

"هذا السعودي فوق فوق"... حفل عشاء أقامه أردوغان لمحمد بن سلمان يثير تفاعلا... فيديو

16:46 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
تابعنا عبرTelegram
أثار مقطع فيديو من العشاء الذي أقامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي زار تركيا مؤخرا تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل نشره بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي على صفحته الرسمية بتويتر.
وأرفق عساكر الفيديو بتعليق "تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان..".
وتابع عساكر: "المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير".
ويظهر مقطع الفيديو جلوس ولي العهد السعودي والرئيس التركي لوحدهما على طاولة العشاء مع وجود مترجم بينهما.

في حين كانت الفرقة الموسيقية التركية تعزف أغنية سعودية تقول "هذا السعودي فوق فوق".

وقد أثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين السعوديين الذين أعربوا عن فخرهم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متمنيين له التوفيق والنجاح.
وعقب الزيارة أصدر الجانبان السعودي والتركي بيانا مشتركا أكدا فيه على "إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала