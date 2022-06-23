https://arabic.sputniknews.com/20220623/هذا-السعودي-فوق-فوق-حفل-عشاء-أقامه-أردوغان-لمحمد-بن-سلمان-يثير-تفاعلا-فيديو-1064120327.html
"هذا السعودي فوق فوق"... حفل عشاء أقامه أردوغان لمحمد بن سلمان يثير تفاعلا... فيديو
"هذا السعودي فوق فوق"... حفل عشاء أقامه أردوغان لمحمد بن سلمان يثير تفاعلا... فيديو
أثار مقطع فيديو من العشاء الذي أقامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي زار تركيا مؤخرا تفاعلا على مواقع التواصل... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T16:46+0000
2022-06-23T16:46+0000
2022-06-23T16:46+0000
أخبار تركيا اليوم
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
رجب طيب أردوغان
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الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل نشره بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي على صفحته الرسمية بتويتر.وأرفق عساكر الفيديو بتعليق "تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان..".وتابع عساكر: "المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير".ويظهر مقطع الفيديو جلوس ولي العهد السعودي والرئيس التركي لوحدهما على طاولة العشاء مع وجود مترجم بينهما.وقد أثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين السعوديين الذين أعربوا عن فخرهم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متمنيين له التوفيق والنجاح.وعقب الزيارة أصدر الجانبان السعودي والتركي بيانا مشتركا أكدا فيه على "إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية".
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أخبار تركيا اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, رجب طيب أردوغان
"هذا السعودي فوق فوق"... حفل عشاء أقامه أردوغان لمحمد بن سلمان يثير تفاعلا... فيديو
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أثار مقطع فيديو من العشاء الذي أقامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي زار تركيا مؤخرا تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل نشره بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي على صفحته الرسمية بتويتر.
وأرفق عساكر الفيديو بتعليق "تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
..".
وتابع عساكر: "المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير".
ويظهر مقطع الفيديو جلوس ولي العهد السعودي والرئيس التركي لوحدهما على طاولة العشاء مع وجود مترجم بينهما.
في حين كانت الفرقة الموسيقية التركية تعزف أغنية سعودية تقول "هذا السعودي فوق فوق".
وقد أثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين السعوديين الذين أعربوا عن فخرهم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
، متمنيين له التوفيق والنجاح.
وعقب الزيارة أصدر الجانبان السعودي والتركي بيانا مشتركا أكدا فيه على "إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية".