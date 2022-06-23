https://arabic.sputniknews.com/20220623/وزارة-الدفاع-تعرض-فيديو-لإطلاق-صواريخ-من-مروحيات-كا-52-خلال-عملية-خاصة-1064076146.html
وزارة الدفاع تعرض فيديو لإطلاق صواريخ من مروحيات "كا-52" خلال عملية خاصة
وزارة الدفاع تعرض فيديو لإطلاق صواريخ من مروحيات "كا-52" خلال عملية خاصة
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لأطقم مروحيات هجومية من طراز "كا-52" تدمر معاقل وعربات مصفحة للجيش الأوكراني. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T07:19+0000
2022-06-23T07:19+0000
2022-06-23T07:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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يظهر كيف أطلق الطيارون صواريخ من مسافة تزيد عن خمسة كيلومترات.وشددت وزارة الدفاع على أنه "نتيجة للاستخدام القتالي، تم تدمير مواقع الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات والعربات المدرعة الأخرى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ويظهر في الفيديو مروحيات على الأرض تقلع ويطلق طيارون عسكريون عدة طلقات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
وزارة الدفاع تعرض فيديو لإطلاق صواريخ من مروحيات "كا-52" خلال عملية خاصة
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لأطقم مروحيات هجومية من طراز "كا-52" تدمر معاقل وعربات مصفحة للجيش الأوكراني.
يظهر كيف أطلق الطيارون صواريخ من مسافة تزيد عن خمسة كيلومترات.
وشددت وزارة الدفاع على أنه "نتيجة للاستخدام القتالي، تم تدمير مواقع الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات والعربات المدرعة الأخرى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
ويظهر في الفيديو مروحيات على الأرض تقلع ويطلق طيارون عسكريون عدة طلقات.