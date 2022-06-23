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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220623/وزارة-الدفاع-تعرض-فيديو-لإطلاق-صواريخ-من-مروحيات-كا-52-خلال-عملية-خاصة-1064076146.html
وزارة الدفاع تعرض فيديو لإطلاق صواريخ من مروحيات "كا-52" خلال عملية خاصة
وزارة الدفاع تعرض فيديو لإطلاق صواريخ من مروحيات "كا-52" خلال عملية خاصة
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لأطقم مروحيات هجومية من طراز "كا-52" تدمر معاقل وعربات مصفحة للجيش الأوكراني. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T07:19+0000
2022-06-23T07:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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يظهر كيف أطلق الطيارون صواريخ من مسافة تزيد عن خمسة كيلومترات.وشددت وزارة الدفاع على أنه "نتيجة للاستخدام القتالي، تم تدمير مواقع الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات والعربات المدرعة الأخرى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ويظهر في الفيديو مروحيات على الأرض تقلع ويطلق طيارون عسكريون عدة طلقات.
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رصد عسكري

وزارة الدفاع تعرض فيديو لإطلاق صواريخ من مروحيات "كا-52" خلال عملية خاصة

07:19 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation  / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لأطقم مروحيات هجومية من طراز "كا-52" تدمر معاقل وعربات مصفحة للجيش الأوكراني.
يظهر كيف أطلق الطيارون صواريخ من مسافة تزيد عن خمسة كيلومترات.
وشددت وزارة الدفاع على أنه "نتيجة للاستخدام القتالي، تم تدمير مواقع الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات والعربات المدرعة الأخرى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
ويظهر في الفيديو مروحيات على الأرض تقلع ويطلق طيارون عسكريون عدة طلقات.
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Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
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