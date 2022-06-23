https://arabic.sputniknews.com/20220623/وزيرة-فرنسية-تؤكد-عدم-توقف-استيراد-الغاز-الروسي-1064123732.html

وزيرة فرنسية تؤكد عدم توقف استيراد الغاز الروسي

وزيرة فرنسية تؤكد عدم توقف استيراد الغاز الروسي

قالت وزيرة الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناتشيت، إن واردات الغاز الروسي قد تم تخفيضها لكنها لم تتوقف. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T18:28+0000

2022-06-23T18:28+0000

2022-06-23T18:28+0000

العالم

روسيا

اقتصاد

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وقالت الوزيرة لقناة "بي.إف.إم.تي.في" "واردات الغاز الروسي انخفضت لكنها لم تتوقف".وأضافت "اليوم نحن في وضع نستمر فيه في استيراد الغاز الروسي لكن بكميات أقل".وتحاول أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي بحوالي 40% تنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن بدائل بل والاتجاه للطاقة النظيفة وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.يذكر أنه في 23 آذار/ مارس، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا، إلى الروبل، من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.ثم وقع الرئيس على مرسوم بهذا الشأن، ذاكراً أنه إذا لم تدفع الدول "غير الصديقة" بالروبل اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل، فإن روسيا ستعتبر هذا عدم وفاء بالتزامات عقود الغاز.يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتقود الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.

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