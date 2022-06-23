https://arabic.sputniknews.com/20220623/وزير-الإعلام-اليمني-يحذر-من-آثار-اقتصادية-كارثية-إثر-توقيع-الحوثيين-مذكرة-تفاهم-مع-إيران-1064125271.html
وزير الإعلام اليمني يحذر من "آثار اقتصادية كارثية" إثر توقيع الحوثيين مذكرة تفاهم مع إيران
وزير الإعلام اليمني يحذر من "آثار اقتصادية كارثية" إثر توقيع الحوثيين مذكرة تفاهم مع إيران
حذر وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الخميس، من تداعيات توقيع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مذكرة تفاهم مع إيران لتأسيس منظمة للبورصة في... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T19:10+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر": "نحذر من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع مليشيا الحوثي، مذكرة تفاهم مع منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، لتأسيس منظمة للبورصة (سوق رأس المال) في مناطق سيطرتها، كغطاء لحركة الأموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الإيرانية".واعتبر وزير الإعلام اليمني، أن الخطوة "تندرج ضمن محاولات النظام الإيراني أحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة اليمنية في ظل الجهود الدولية للتهدئة واستعادة مؤسسات الدولة وإعادة التعافي للاقتصاد اليمني"، على حد قوله.وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، ذكرت يوم الثلاثاء الماضي، أن رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، مجيد عشقي، وقع مع محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء، هاشم إسماعيل، في المبنى المركزي للبورصة الإيرانية، مذكرة تفاهم لتأسيس منظمة للبورصة في اليمن.
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
وزير الإعلام اليمني يحذر من "آثار اقتصادية كارثية" إثر توقيع الحوثيين مذكرة تفاهم مع إيران
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حذر وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الخميس، من تداعيات توقيع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مذكرة تفاهم مع إيران لتأسيس منظمة للبورصة في مناطق سيطرة الجماعة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر": "نحذر من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع مليشيا الحوثي، مذكرة تفاهم مع منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، لتأسيس منظمة للبورصة (سوق رأس المال) في مناطق سيطرتها، كغطاء لحركة الأموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الإيرانية".
"هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي طهران للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر إدراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق رأس المال ودخولهم كمساهمين فيها، وتسهيل حركة الأموال بين مليشيا الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية، حيث يمكن أن تتم من خلال المقاصة بين أدوات الطرفين".
واعتبر وزير الإعلام اليمني، أن الخطوة "تندرج ضمن محاولات النظام الإيراني أحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين
، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة اليمنية في ظل الجهود الدولية للتهدئة واستعادة مؤسسات الدولة وإعادة التعافي للاقتصاد اليمني"، على حد قوله.
وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، ذكرت يوم الثلاثاء الماضي، أن رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، مجيد عشقي، وقع مع محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء، هاشم إسماعيل، في المبنى المركزي للبورصة الإيرانية، مذكرة تفاهم لتأسيس منظمة للبورصة في اليمن.