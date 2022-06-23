https://arabic.sputniknews.com/20220623/وزير-التجارة-الداخلية-السوري-يبحث-مع-السفير-البحريني-سبل-تعزيز-علاقات-التعاون-1064077766.html
وزير التجارة الداخلية السوري يبحث مع السفير البحريني سبل تعزيز علاقات التعاون
وزير التجارة الداخلية السوري يبحث مع السفير البحريني سبل تعزيز علاقات التعاون
بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، مع السفير المفوض فوق العادة لمملكة البحرين لدى سوريا، وحيد مبارك سيار، سبل تعزيز علاقات التعاون في... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T07:48+0000
2022-06-23T07:48+0000
2022-06-23T07:48+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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كما ناقش الجانبان عددا من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين، حسب وكالة الانباء السورية "سانا".وأشار الوزير السوري أن الوزارة تقدم الدعم الكامل لكل رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية في سوريا.ولفت السفير البحريني بدوره الانتباه إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتمنى أن يعم السلام والاستقرار كل أرجاء سوريا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
وزير التجارة الداخلية السوري يبحث مع السفير البحريني سبل تعزيز علاقات التعاون
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بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، مع السفير المفوض فوق العادة لمملكة البحرين لدى سوريا، وحيد مبارك سيار، سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات التجارية.
كما ناقش الجانبان عددا من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين، حسب وكالة الانباء السورية "سانا".
ولفت السفير البحريني بدوره الانتباه إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتمنى أن يعم السلام والاستقرار كل أرجاء سوريا.