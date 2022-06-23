https://arabic.sputniknews.com/20220623/وزير-الخارجية-الإيراني-شددت-مع-لافروف-على-أن-العقوبات-التعسفية-وخارج-الحدود-الإقليمية-غير-مشروعة-1064116172.html

وزير الخارجية الإيراني: شددت مع لافروف على أن العقوبات التعسفية وخارج الحدود الإقليمية غير ‏مشروعة

وزير الخارجية الإيراني: شددت مع لافروف على أن العقوبات التعسفية وخارج الحدود الإقليمية غير ‏مشروعة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه أجرى اليوم الخميس محادثات جوهرية مع نظيره ‏الروسي، سيرغي لافروف، لزيادة تعزيز التعاون بين بلديهما.‏ 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T15:13+0000

2022-06-23T15:13+0000

2022-06-23T15:13+0000

روسيا

إيران

سيرغي لافروف

العالم

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وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أنه ناقش مع لافروف التطورات الإقليمية والدولية، وشدد كلا مهما على أن العقوبات التعسفية وخارج الحدود الإقليمية غير مشروعة.وتابع وزير الخارجية الإيراني في تغريدته أنه اتفق مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على تكثيف الجهود المشتركة للإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاقاتهما.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اعلن اليوم الخميس، استعداد بلاده لإلغاء نظام التأشيرات مع روسيا، في إطار تطوير العلاقات بين البلدين.وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قدم عبد اللهيان الشكر لروسيا على دعمها لموقف طهران في مفاوضات فيينا النووية، معربا عن أمله في الوصول إلى نتيجة نهائية خلال تلك المفاوضات.وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المحادثات الثنائية في طهران اليوم الخميس 23 يونيو/حزيران.وناقش كبار الدبلوماسيين القضايا الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى الوضع الحالي في أوكرانيا، وتأتي زيارة لافروف لإيران قبل رحلة عمل إلى أذربيجان في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.

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روسيا, إيران, سيرغي لافروف, العالم