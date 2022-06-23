عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220623/وزير-الخارجية-الإيراني-شددت-مع-لافروف-على-أن-العقوبات-التعسفية-وخارج-الحدود-الإقليمية-غير-مشروعة-1064116172.html
وزير الخارجية الإيراني: شددت مع لافروف على أن العقوبات التعسفية وخارج الحدود الإقليمية غير ‏مشروعة
وزير الخارجية الإيراني: شددت مع لافروف على أن العقوبات التعسفية وخارج الحدود الإقليمية غير ‏مشروعة
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه أجرى اليوم الخميس محادثات جوهرية مع نظيره ‏الروسي، سيرغي لافروف، لزيادة تعزيز التعاون بين بلديهما.‏ 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T15:13+0000
2022-06-23T15:13+0000
روسيا
إيران
سيرغي لافروف
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064082419_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1fbd9d80f2e570236efa475f03d844d0.jpg
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أنه ناقش مع لافروف التطورات الإقليمية والدولية، وشدد كلا مهما على أن العقوبات التعسفية وخارج الحدود الإقليمية غير مشروعة.وتابع وزير الخارجية الإيراني في تغريدته أنه اتفق مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على تكثيف الجهود المشتركة للإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاقاتهما.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اعلن اليوم الخميس، استعداد بلاده لإلغاء نظام التأشيرات مع روسيا، في إطار تطوير العلاقات بين البلدين.وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قدم عبد اللهيان الشكر لروسيا على دعمها لموقف طهران في مفاوضات فيينا النووية، معربا عن أمله في الوصول إلى نتيجة نهائية خلال تلك المفاوضات.وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المحادثات الثنائية في طهران اليوم الخميس 23 يونيو/حزيران.وناقش كبار الدبلوماسيين القضايا الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى الوضع الحالي في أوكرانيا، وتأتي زيارة لافروف لإيران قبل رحلة عمل إلى أذربيجان في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064082419_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a3e1ce371bae8cb5ee97c060c1c2dafc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, سيرغي لافروف, العالم

وزير الخارجية الإيراني: شددت مع لافروف على أن العقوبات التعسفية وخارج الحدود الإقليمية غير ‏مشروعة

15:13 GMT 23.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء في طهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء في طهران
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه أجرى اليوم الخميس محادثات جوهرية مع نظيره ‏الروسي، سيرغي لافروف، لزيادة تعزيز التعاون بين بلديهما.‏
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أنه ناقش مع لافروف التطورات الإقليمية والدولية، وشدد كلا مهما على أن العقوبات التعسفية وخارج الحدود الإقليمية غير مشروعة.
وتابع وزير الخارجية الإيراني في تغريدته أنه اتفق مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على تكثيف الجهود المشتركة للإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاقاتهما.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اعلن اليوم الخميس، استعداد بلاده لإلغاء نظام التأشيرات مع روسيا، في إطار تطوير العلاقات بين البلدين.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قدم عبد اللهيان الشكر لروسيا على دعمها لموقف طهران في مفاوضات فيينا النووية، معربا عن أمله في الوصول إلى نتيجة نهائية خلال تلك المفاوضات.
وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المحادثات الثنائية في طهران اليوم الخميس 23 يونيو/حزيران.
وناقش كبار الدبلوماسيين القضايا الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى الوضع الحالي في أوكرانيا، وتأتي زيارة لافروف لإيران قبل رحلة عمل إلى أذربيجان في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала