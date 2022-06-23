وزير الخارجية الإيراني: شددت مع لافروف على أن العقوبات التعسفية وخارج الحدود الإقليمية غير مشروعة
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء في طهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء في طهران
© Sputnik/
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه أجرى اليوم الخميس محادثات جوهرية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، لزيادة تعزيز التعاون بين بلديهما.
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" أنه ناقش مع لافروف التطورات الإقليمية والدولية، وشدد كلا مهما على أن العقوبات التعسفية وخارج الحدود الإقليمية غير مشروعة.
وتابع وزير الخارجية الإيراني في تغريدته أنه اتفق مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على تكثيف الجهود المشتركة للإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاقاتهما.
Substantial talks w FM Lavrov to further enhance 🇮🇷🇷🇺 cooperation. Also discussed regional & int'l developments.— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) June 23, 2022
Both stressed that arbitrary & extraterritorial sanctions are illegitimate.
We agreed to intensify joint efforts to expedite full implementation of our agreements. pic.twitter.com/kEqhwZccYE
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اعلن اليوم الخميس، استعداد بلاده لإلغاء نظام التأشيرات مع روسيا، في إطار تطوير العلاقات بين البلدين.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قدم عبد اللهيان الشكر لروسيا على دعمها لموقف طهران في مفاوضات فيينا النووية، معربا عن أمله في الوصول إلى نتيجة نهائية خلال تلك المفاوضات.
وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المحادثات الثنائية في طهران اليوم الخميس 23 يونيو/حزيران.
وناقش كبار الدبلوماسيين القضايا الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى الوضع الحالي في أوكرانيا، وتأتي زيارة لافروف لإيران قبل رحلة عمل إلى أذربيجان في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.