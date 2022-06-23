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https://arabic.sputniknews.com/20220623/وزير-الخارجية-الصيني-يؤكد-لنظيره-الإيراني-دعم-بلاده-للمحادثات-النووية-في-فيينا-بيان-1064103983.html
وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده للمحادثات النووية في فيينا... بيان
وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده للمحادثات النووية في فيينا... بيان
أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن دعم بكين للمحادثات النووية بين إيران وأطراف الاتفاق النووي في... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T13:58+0000
2022-06-23T13:58+0000
الصين
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طهران - سبوتنيك. ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بحث مع نظيره الصيني وانغ يي، عبر مكالمة هاتفية، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مفاوضات فيينا".وأضافت الخارجية الإيرانية "أعرب وانغ يي عن دعمه لاستمرار المحادثات النووية، وأعرب عن أمله أن يؤدي مسار الدبلوماسية والحوار إلى اتفاق في محادثات فيينا".كما أكد وزير الخارجية الصيني، بحسب البيان، أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مفيدة وبناءة لتعزيز العلاقات بينهما، معربًا عن تطلع الصين إلى أن تخرج بكين من الحجر الصحي قريبا ليتسنى عقد لقاء شخصي بين رئيسي البلدين، الصيني شي جينبينغ والإيراني إبراهيم رئيسي، في أقرب وقت ممكن.
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الصين, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده للمحادثات النووية في فيينا... بيان

13:58 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikovوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن دعم بكين للمحادثات النووية بين إيران وأطراف الاتفاق النووي في فيينا.
طهران - سبوتنيك. ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بحث مع نظيره الصيني وانغ يي، عبر مكالمة هاتفية، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مفاوضات فيينا".
وأضافت الخارجية الإيرانية "أعرب وانغ يي عن دعمه لاستمرار المحادثات النووية، وأعرب عن أمله أن يؤدي مسار الدبلوماسية والحوار إلى اتفاق في محادثات فيينا".
كما أكد وزير الخارجية الصيني، بحسب البيان، أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مفيدة وبناءة لتعزيز العلاقات بينهما، معربًا عن تطلع الصين إلى أن تخرج بكين من الحجر الصحي قريبا ليتسنى عقد لقاء شخصي بين رئيسي البلدين، الصيني شي جينبينغ والإيراني إبراهيم رئيسي، في أقرب وقت ممكن.
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