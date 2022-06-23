https://arabic.sputniknews.com/20220623/وزير-عراقي-مستقبل-العلاقات-المائية-مع-إيران-أصبح-مجهولا-1064081203.html
وزير عراقي: مستقبل العلاقات المائية مع إيران أصبح مجهولا
وزير عراقي: مستقبل العلاقات المائية مع إيران أصبح مجهولا
قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الخميس، إن مستقبل العلاقات المائية بين بلاده وطهران أصبح مجهولا. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T08:57+0000
2022-06-23T08:57+0000
2022-06-23T08:57+0000
العراق
العالم العربي
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وصرح الحمداني لقناة "العربية"، بأن "العراق يرفض تدخلات تركيا وإيران بسياسته المائية، مشيرا إلى أنه يجب الضغط على إيران وتركيا بشأن حقوق العراق المائية".وكشف وزير الموارد المائية العراقي أن بلاده بدأت تدويل ملف المياه مع إيران، بعد أن تم إرسال مذكرة احتجاج لإيران بشأن هذا الملف.وكشفت وزارة الموارد المائية في العراق، أمس الأربعاء، أن شح المياه تسبب في خفض الخطة الزراعية بنسبة 50 في المائة.جاء هذا في تصريحات لمدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأوضح حميد أن وزارة الموارد المائية تعمل على إدارة وتلبية احتياجات البلاد المائية من خلال الخزين المتاح وفق استراتيجية الجفاف المعدة في عام 2014.وأوضح المسؤول في وزارة الموارد المائية أنه تم منح الأولوية لتلبية مياه الشرب والبساتين والبيئة النهرية، ومن ثم قطاع الزراعة والأهوار، واعتبر أن انخفاض مناسيب المياه أمر طبيعي، بسبب انخفاض الإيرادات المائية للسنة الثالثة على التوالي.
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
وزير عراقي: مستقبل العلاقات المائية مع إيران أصبح مجهولا
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قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الخميس، إن مستقبل العلاقات المائية بين بلاده وطهران أصبح مجهولا.
وصرح الحمداني لقناة "العربية"، بأن "العراق يرفض تدخلات تركيا وإيران بسياسته المائية، مشيرا إلى أنه يجب الضغط على إيران وتركيا بشأن حقوق العراق المائية".
وكشف وزير الموارد المائية العراقي أن بلاده بدأت تدويل ملف المياه مع إيران، بعد أن تم إرسال مذكرة احتجاج لإيران بشأن هذا الملف.
وكشفت وزارة الموارد المائية في العراق، أمس الأربعاء، أن شح المياه تسبب في خفض الخطة الزراعية بنسبة 50 في المائة.
جاء هذا في تصريحات لمدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وأوضح حميد أن وزارة الموارد المائية تعمل على إدارة وتلبية احتياجات البلاد المائية
من خلال الخزين المتاح وفق استراتيجية الجفاف المعدة في عام 2014.
وأوضح المسؤول في وزارة الموارد المائية أنه تم منح الأولوية لتلبية مياه الشرب والبساتين والبيئة النهرية، ومن ثم قطاع الزراعة والأهوار، واعتبر أن انخفاض مناسيب المياه أمر طبيعي، بسبب انخفاض الإيرادات المائية للسنة الثالثة على التوالي.