https://arabic.sputniknews.com/20220623/وفاة-أول-مصممة-بكيني-في-العالم-1064095971.html
وفاة أول مصممة "بكيني" في العالم
وفاة أول مصممة "بكيني" في العالم
أفادت وكالة "نيوز 9" أن الأسترالية بولا ستافورد، التي صممت ملابس السباحة البكيني، توفيت صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 102 عام. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:05+0000
2022-06-23T12:05+0000
2022-06-23T12:05+0000
منوعات
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وقالت الوكالة: توفيت بولا ستافورد بسلام.بدأ ظهور "البيكيني" في عام 1943، مما صدم الجمهور المحافظ في كوينزلاند في أستراليا على ساحل جولد كوست.ملابس السباحة، التي كانت في الأصل "فرنسية"، ابتكرتها ستافورد، حيث قامت بتقسيم نموذج ملابس السباحة المألوف آنذاك إلى قسمين وخفضت كمية القماش بسبب نقص المواد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
وفاة أول مصممة "بكيني" في العالم
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أفادت وكالة "نيوز 9" أن الأسترالية بولا ستافورد، التي صممت ملابس السباحة البكيني، توفيت صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 102 عام.
وقالت الوكالة
: توفيت بولا ستافورد بسلام.
بدأ ظهور "البيكيني" في عام 1943، مما صدم الجمهور المحافظ في كوينزلاند في أستراليا على ساحل جولد كوست.
ملابس السباحة، التي كانت في الأصل "فرنسية"، ابتكرتها ستافورد، حيث قامت بتقسيم نموذج ملابس السباحة المألوف آنذاك إلى قسمين وخفضت كمية القماش بسبب نقص المواد.