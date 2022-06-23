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https://arabic.sputniknews.com/20220623/وفاة-أول-مصممة-بكيني-في-العالم-1064095971.html
وفاة أول مصممة "بكيني" في العالم
وفاة أول مصممة "بكيني" في العالم
أفادت وكالة "نيوز 9" أن الأسترالية بولا ستافورد، التي صممت ملابس السباحة البكيني، توفيت صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 102 عام. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:05+0000
2022-06-23T12:05+0000
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وقالت الوكالة: توفيت بولا ستافورد بسلام.بدأ ظهور "البيكيني" في عام 1943، مما صدم الجمهور المحافظ في كوينزلاند في أستراليا على ساحل جولد كوست.ملابس السباحة، التي كانت في الأصل "فرنسية"، ابتكرتها ستافورد، حيث قامت بتقسيم نموذج ملابس السباحة المألوف آنذاك إلى قسمين وخفضت كمية القماش بسبب نقص المواد.
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وفاة أول مصممة "بكيني" في العالم

12:05 GMT 23.06.2022
© YouTube / thumb_58854تطور البكيني
تطور البكيني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© YouTube / thumb_58854
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أفادت وكالة "نيوز 9" أن الأسترالية بولا ستافورد، التي صممت ملابس السباحة البكيني، توفيت صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 102 عام.
وقالت الوكالة: توفيت بولا ستافورد بسلام.
بدأ ظهور "البيكيني" في عام 1943، مما صدم الجمهور المحافظ في كوينزلاند في أستراليا على ساحل جولد كوست.
ملابس السباحة، التي كانت في الأصل "فرنسية"، ابتكرتها ستافورد، حيث قامت بتقسيم نموذج ملابس السباحة المألوف آنذاك إلى قسمين وخفضت كمية القماش بسبب نقص المواد.
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