https://arabic.sputniknews.com/20220623/وفاة-ملكة-جمال-البرازيل-بسبب-عملية-بسيطة-1064116720.html
وفاة ملكة جمال البرازيل بسبب عملية بسيطة
وفاة ملكة جمال البرازيل بسبب عملية بسيطة
فارقت ملكة جمال البرازيل السابقة، جليسي كوريا، الحياة عن عمر 27 عاما، جراء إصابتها بنزيف في المخ وأزمة قلبية، بعد إجراء عملية روتينية لإزالة اللوزتين. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T15:35+0000
2022-06-23T15:35+0000
2022-06-23T15:35+0000
العالم
ملكة جمال
ملكة جمال البرازيل
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ووفقا لوسائل إعلام، فقد توفيت كوريا، التي توجت ملكة جمال في البرازيل عام 2018، في عيادة خاصة، الاثنين الماضي، بعد أن كانت في غيبوبة طوال الشهرين الماضيين.وكتب القس جاك أبرو ، وهو صديق للعائلة ، "اختار الله هذا اليوم لم شمل أميرتنا". "نحن نعلم أنها ستفتقد كثيرًا ، لكنها الآن ستضيء السماء بابتسامتها. لقد حققت هدفها وتركت إرثها من الحب فينا! "وعادة ما يكون استئصال اللوزتين إجراءً شائعًا في العيادات، يتم إجراؤه تحت تأثير التخدير العام.وتعتبر العملية آمنة وروتينية نسبيًا؛ تتراوح تقديرات الوفيات من حالة وفاة واحدة لكل 10000 إلى حالة وفاة واحدة لكل 40000.وقد كانت كورييا عارضة أزياء وخبيرة تجميل ومؤثرة، لديها أكثر من 56000 متابع على إنستغرام، ولدت في ماكاي، وهي مدينة تقع على الساحل الأطلسي للبرازيل على بعد 120 ميلاً شمال شرقي ريو دي جانيرو.
https://arabic.sputniknews.com/20181205/مسابقة-ملكة-جمال-1037223376.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, ملكة جمال, ملكة جمال البرازيل
وفاة ملكة جمال البرازيل بسبب عملية بسيطة
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فارقت ملكة جمال البرازيل السابقة، جليسي كوريا، الحياة عن عمر 27 عاما، جراء إصابتها بنزيف في المخ وأزمة قلبية، بعد إجراء عملية روتينية لإزالة اللوزتين.
ووفقا لوسائل إعلام، فقد توفيت كوريا، التي توجت ملكة جمال في البرازيل عام 2018، في عيادة خاصة، الاثنين الماضي، بعد أن كانت في غيبوبة طوال الشهرين الماضيين.
وكتبت في منشور عبر حسابها على موقع "انسغرام": "لن نعرف أبدًا مدى قوتنا حتى يكون الخيار الوحيد هو أن نكون أقوياء... أنا حقًا لست مولودة في مهد ذهبي، أنا من عائلة متواضعة جدا، لكنني فخورة جدا بذلك، فخورة حقا".
وكتب القس جاك أبرو ، وهو صديق للعائلة ، "اختار الله هذا اليوم لم شمل أميرتنا". "نحن نعلم أنها ستفتقد كثيرًا ، لكنها الآن ستضيء السماء بابتسامتها. لقد حققت هدفها وتركت إرثها من الحب فينا! "
وعادة ما يكون استئصال اللوزتين إجراءً شائعًا في العيادات، يتم إجراؤه تحت تأثير التخدير العام.
وتعتبر العملية آمنة وروتينية نسبيًا؛ تتراوح تقديرات الوفيات من حالة وفاة واحدة لكل 10000 إلى حالة وفاة واحدة لكل 40000.
وقد كانت كورييا عارضة أزياء وخبيرة تجميل ومؤثرة، لديها أكثر من 56000 متابع على إنستغرام، ولدت في ماكاي، وهي مدينة تقع على الساحل الأطلسي للبرازيل على بعد 120 ميلاً شمال شرقي ريو دي جانيرو.